Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Sử dụng giấm để thải độc như thế nào cho hiệu quả?

  • Thứ bảy, 21/2/2026 19:16 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Uống một số loại giấm hoa quả đều đặn vào buổi sáng và tối giúp cân bằng lượng PH trong cơ thể, hỗ trợ thải độc. Ngoài ra, loại thức uống này giúp chúng ta tỉnh táo hơn.

Thai doc anh 1

Uống giấm hoa quả đều đặn giúp cơ thể thải độc và cân bằng PH. Ảnh minh họa: L.R.

Thông thường, ta sẽ uống giấm pha loãng một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, sau ăn. Tuy nhiên, do cơ địa và thói quen sinh hoạt của mỗi người mỗi khác, thời gian thực hiện thải độc bằng giấm sẽ khác nhau.

- Uống giấm sau bữa sáng

Đối với người bị cảm, uống giấm pha loãng sau khi ăn sáng giúp cơ thể ấm lên. Đặc biệt vào mùa đông, bạn có thể pha loãng giấm với nước ấm để tăng khả năng khử trùng và giảm kích thích dạ dày.

- Uống giấm sau bữa tối

Sau một ngày dài học tập và làm việc căng thẳng, hoặc sau khi vận động mạnh, cơ thể con người sẽ sản sinh nhiều acid lactic gây cảm giác mệt mỏi. Lúc này, hãy uống một chai giấm pha loãng nhỏ.

Có hơn 10 loại creatine [1] trong giấm và các acid amin khác nhau cần thiết cho cơ thể giúp giảm mệt mỏi. Thông thường, 15-16h là khoảng thời gian con người dễ bị mệt mỏi nhất, uống một ít giấm hoa quả pha loãng sẽ giúp ta tỉnh táo hơn.

Các loại giấm khác nhau sẽ có hàm lượng acid hữu cơ khác nhau, nhưng tất cả đều hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp giảm mệt mỏi và loại bỏ acid lactic tích tụ trong cơ thể.

- Uống giấm trước khi đi ngủ

Ban đêm thường là thời điểm cơ thể tiết nhiều dầu, đặc biệt là quá trình peroxy hóa lipid trong cơ thể, đây cũng là tác nhân chính dẫn đến các tế bào da bị lão hóa. Hơn nữa, vào ban đêm, làn da của con người rơi vào tình trạng mất cân bằng độ pH, dẫn đến tuần hoàn máu kém và thường xuyên bị căng da. Uống một chút giấm pha loãng trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút có thể giúp giảm tình trạng này.

Các acid amin, glycerin và aldehyde trong giấm giúp cân bằng độ pH của da, kiểm soát việc tiết dầu, đồng thời làm giãn nở mạch máu, tăng tốc độ tuần hoàn máu của da, giúp loại bỏ các chất cặn bã trong cơ thể. Ngoài ra, giấm rất giàu acid amin thúc đẩy quá trình phân giải chất béo trong cơ thể, bởi vậy cũng giúp giảm cân hiệu quả.

[1] Một dưỡng chất tự nhiên trong cơ thể, hỗ trợ cải thiện cơ bắp và làm chậm quá trình lão hóa.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Thải độc Thải độc Giấm Pha loãng Axit lactic Acid amin

