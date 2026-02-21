Công dụng thải độc của 'đệ nhất ngũ vị'

Ngoài tác dụng nêm nếm trong các món ăn, giấm còn giúp cơ thể thải độc. Giấm có thể hỗ trợ làm sạch ruột, giúp giảm táo bón, tăng cường chức năng thải độc của gan.

Giấm táo giúp thải độc, hỗ trợ giảm cân, đem đến nhiều axit có lợi cho đường ruột. Ảnh minh họa: C.K.

Từ xa xưa, giấm đã được xem là “đệ nhất ngũ vị”, cũng là loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Trong giấm chứa hơn 20 loại acid amin và 16 loại acid hữu cơ, rất tốt với cơ thể con người. Theo Bản thảo cương mục, giấm giúp giảm sưng tấy, thoát hơi nước, điều hòa các loại thuốc khác.

Vào mùa hè, con người rất dễ bị vi khuẩn tấn công, gây ra các bệnh đường ruột, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Đây là lúc giấm phát huy tác dụng diệt khuẩn. Giấm vị chua, tính acid nhẹ, hỗ trợ thải độc và làm đẹp, kích thích tiết acid dạ dày, bồi bổ tỳ vị, tạo cảm giác ngon miệng. Đồng thời, giấm hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính và viêm dạ dày teo.

Giấm hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị các bệnh mạn tính như huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh về tim mạch, đột quỵ.

Theo kết quả nghiên cứu y học, giấm chứa nhiều các acid béo không bão hòa như acid amin, enzyme glycolytic. Do đó, giấm có thể tăng cường nhu động ruột, giảm lipid máu, trung hòa một số độc tố trong cơ thể, cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

- Giấm hỗ trợ thải độc và làm sạch ruột

Giấm rất giàu acid acetic, không chỉ có tác dụng ức chế mà còn tiêu diệt vi khuẩn trong thực phẩm. Giấm cũng có thể loại bỏ lỵ trực khuẩn khỏi cơ thể con người thông qua việc thay đổi nồng độ kiềm trong môi trường sống của nó. Kết hợp giấm cùng tỏi sẽ hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy và viêm ruột, vì môi trường acid giúp khả năng diệt khuẩn của tỏi hiệu quả gấp bốn lần.

- Giấm giúp giảm táo bón

Chỉ cần thêm 5-6 giọt giấm vào bữa ăn hàng ngày là có thể khiến bữa ăn ngon miệng hơn, thải độc và làm đẹp da. Duy trì uống giấm pha loãng với lượng vừa phải trong thời gian dài sẽ làm giảm các triệu chứng táo bón. Nếu bị táo bón nặng, sau khi ngủ dậy, hãy uống một thìa giấm pha loãng với nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội lúc bụng đói. Duy trì thói quen này trong khoảng một tuần, tình trạng táo bón sẽ được cải thiện đáng kể, không gây tác dụng phụ hay ngộ độc.

- Giấm tăng cường chức năng thải độc của gan

Gan là cơ quan thải độc chính của cơ thể con người. Uống giấm pha loãng giúp cải thiện hiệu quả chức năng thải độc của gan, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa sự hình thành các chất oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, giấm giúp tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy sự giãn nở của các mao mạch, ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus.