Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Muốn thải độc cho cơ thể nên ăn năm loại rau củ sau

  • Thứ sáu, 20/2/2026 00:06 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Rau củ tươi rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ngoài các giá trị về dinh dưỡng, chúng còn có khả năng thải độc, giúp cơ thể hấp thu các kim loại nặng.

Thai doc anh 1

Dưa chuột là một loại rau quả quen thuộc, có khả năng thải độc rất tốt. Ảnh minh họa: Đ.M.X.

Ô nhiễm môi trường, tiếp xúc với bức xạ máy tính lâu ngày và thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ có thể khiến cơ thể con người sinh ra và tích tụ nhiều độc tố, lâu ngày sẽ gây suy giảm trí nhớ, da vàng xám, táo bón, trĩ… Do đó, thải độc đã trở thành một chủ đề được mọi người cực kỳ quan tâm.

Chế độ ăn uống là yếu tố quyết định để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Những loại rau chúng ta ăn hàng ngày đều có tác dụng thải độc. Phương pháp giải độc bằng rau rất đơn giản, dễ làm mà không có tác dụng phụ. Trị liệu bằng dinh dưỡng chắc chắn là cách thải độc phù hợp nhất. Vậy nên ăn rau gì để hỗ trợ thải độc?

Tảo bẹ

Tảo bẹ vị mặn, tính hàn, giúp hóa đờm, tiêu viêm, trị hen, thải độc, nhuận tràng. Tảo bẹ chứa polysaccharide sulfate, có thể loại bỏ cholesterol bám trên thành mạch máu và đào thải lượng cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.

Các thành phần có tính nhớt trong tảo bẹ ngăn cơ thể hấp thu các kim loại nặng như chì và cadmi, thúc đẩy quá trình bài tiết các chất phóng xạ trong cơ thể qua đường nước tiểu, giúp điều trị xơ cứng động mạch và ngăn ngừa táo bón, ung thư ruột già.

Tảo bẹ rất giàu iodine, giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, các chất gây bệnh, gây viêm ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, mannitol trong tảo bẹ giúp lợi tiểu, hỗ trợ điều trị ngộ độc, phù nề.

Tảo bẹ thích hợp với những người mắc các bệnh do thiếuiodine như bướu cổ, bướu nhân tuyến giáp, cũng như huyết áp cao, xơ cứng động mạch, ngộ độc thuốc và phù nề toàn thân. Salad và xúp là những cách chế biến tảo bẹ phổ biến. Tuy nhiên, những người bị suy nhược tỳ vị và phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều tảo bẹ.

Nấm hương

Nấm hương đứng đầu trong danh sách các loại nấm được dùng phổ biến trên thế giới, mọc trên thân cây gỗ, rất giàu vitamin nhóm B, sắt, kalium và vitamin D. Nấm hương vị ngọt, lành tính, giàu dinh dưỡng, nhiều đạm, ít béo.

Theo nghiên cứu của chuyên gia y học và dinh dưỡng hiện đại, nấm hương chứa polysaccharide giúp nâng cao khả năng miễn dịch của tế bào, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, acid béo trong nấm hương còn hỗ trợ giảm lipid máu.

Các nghiên cứu cho thấy nấm hương chứa chất cảm ứng interferon kháng virus, có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm như cúm. Đồng thời, nó còn có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol. Ăn nấm hương thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh còi xương do rối loạn chuyển hóa phosphorus và calcium trong máu do cơ thể người thiếu vitamin D, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh.

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ đen (nấm tai mèo) có vị ngọt, lành tính, là thực phẩm thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ tiêu hóa, bổ huyết, cầm máu. Vì mọc trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ thấp, nên mộc nhĩ đen có tác dụng bổ khí, hoạt huyết, làm mát, tăng cường lưu thông máu và loại bỏ độc tố nhiệt.

Theo y học hiện đại, mộc nhĩ đen chứa một loại chất keo có thể dính cặn bã và tạp chất còn sót lại trong hệ tiêu hóa của con người sau đó đẩy ra ngoài, từ đó làm sạch, thải độc dạ dày và đường ruột.

Ngoài ra, mộc nhĩ đen còn hỗ trợ làm tan dị vật, sỏi mật và sỏi thận, rất thích hợp với người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, kim loại… Cách chế biến mộc nhĩ đen rất đa dạng, có thể dùng để chế biến các món xào, gỏi, canh.

Tỏi

Tỏi thường được dùng làm gia vị. Allicin [1] chứa trong tỏi có khả năng diệt khuẩn, giúp ngăn ngừa bệnh cúm và điều trị các bệnh truyền nhiễm, tăng cường khả năng thải độc của gan. Allicin có thể kết hợp với chì tạo thành một hợp chất không độc hại, làm giảm nồng độ chì trong cơ thể và ngăn ngừa ngộ độc chì.

Dưa chuột

Dưa chuột vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, tiêu sưng, chữa các chứng thường gặp như đau họng, nhiều đờm, dùng được cho người suy giảm chức năng phổi, dạ dày, tim, gan và hệ bài tiết.

Lượng cellulose dồi dào trong dưa chuột thúc đẩy nhu động ruột và đẩy nhanh quá trình bài tiết. Trong dưa chuột chứa một loại acid đặc biệt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Vitamin C trong lõi dưa chuột giúp làm trắng da, ức chế sự hình thành sắc tố melanin. Bên cạnh đó, dưa chuột còn có tác dụng lợi tiểu, làm sạch niệu đạo, giúp thải độc thận.

Dưa chuột thích hợp làm món ăn kèm như nộm dưa chuột mộc nhĩ, dưa chuột trộn tỏi. Tuy nhiên, dưa chuột có tính thiên hàn, người mắc các bệnh về suy nhược tỳ vị, bệnh mạn tính nên hạn chế ăn dưa chuột.

[1] Một chất kháng sinh tự nhiên rất mạnh.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

