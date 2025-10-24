Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hiện trường vụ trào bùn do thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:34 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Sáng 24/10, trong quá trình thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, sự cố trào bùn tiếp tục xảy ra tại khu vực đường Trần Quý Cáp, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 1

Sáng 24/10, người dân sinh sống tại khu vực ngõ 62 đường Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) kinh ngạc khi phát hiện bùn đất phun trào lên mặt ngõ, bắn tung tóe. Sự cố khiến nhiều hộ dân lo ngại và báo ngay tới cơ quan chức năng.
Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 2

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và tiến hành xử lý lượng bùn lỏng đang trào lên từ dưới lòng đất. Sau đó, dù bùn không còn tràn ra lòng đường song vẫn tiếp tục phun lên vỉa hè do nguyên nhân chưa được khắc phục hoàn toàn.
Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 3

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố bùn phun trào, bà Nguyễn Thị Huyền (người dân sinh sống tại khu vực ngõ 62 đường Trần Quý Cáp) cho biết: "Bùn trào chính giữa cửa nhà nên tràn kín cả tầng 1, nhà của các hộ dân bên cạnh chỉ bị bùn phía ngoài. Việc ăn uống, sinh hoạt gặp khó khăn".
Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 4

Bùn phun trào theo đường cống thoát nước làm ngập nhà vệ sinh tầng một của gia đình bà Huyền.
Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 5Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 6Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 7Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 8

Sự cố phun trào bùn thải khiến sinh hoạt của người dân trong ngõ 62 đường Trần Quý Cáp bị đảo lộn.
Su co trao bun, Tran Quy Cap anh 9

Một xe vệ sinh môi trường được huy động để xử lý sự cố bùn phun trào. Trao đổi với phóng viên, kỹ sư liên doanh nhà thầu Huyndai & Ghella cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự cố trào bùn, đơn vị đã kích hoạt che chắn đường đi các hộ dân bị ảnh hưởng, bố chí xe hút bùn, hút và đổ thải theo quy định của dự án. Sau khi trào bùn dừng, đơn vị sẽ cho vệ sinh hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu".

Hàng trăm chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn giúp dân sau trận lũ

Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.

16:15 12/10/2025

Bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sự cố xảy ra khoảng 15 phút và đã được khắc phục.

08:07 30/9/2025

Nhà thầu xin lỗi người dân vụ bùn lỏng dự án metro trào lên phố

Chiều 8/9, sau khi tình trạng bùn lỏng phun trào lên phố tại công trường khoan ngầm dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã gửi lời xin lỗi người dân.

07:11 9/9/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Thu Hiền

Sự cố trào bùn Trần Quý Cáp Trào bùn metro

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý