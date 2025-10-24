Hiện trường vụ trào bùn do thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 24/10, người dân sinh sống tại khu vực ngõ 62 đường Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) kinh ngạc khi phát hiện bùn đất phun trào lên mặt ngõ, bắn tung tóe. Sự cố khiến nhiều hộ dân lo ngại và báo ngay tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và tiến hành xử lý lượng bùn lỏng đang trào lên từ dưới lòng đất. Sau đó, dù bùn không còn tràn ra lòng đường song vẫn tiếp tục phun lên vỉa hè do nguyên nhân chưa được khắc phục hoàn toàn.

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố bùn phun trào, bà Nguyễn Thị Huyền (người dân sinh sống tại khu vực ngõ 62 đường Trần Quý Cáp) cho biết: "Bùn trào chính giữa cửa nhà nên tràn kín cả tầng 1, nhà của các hộ dân bên cạnh chỉ bị bùn phía ngoài. Việc ăn uống, sinh hoạt gặp khó khăn".

Bùn phun trào theo đường cống thoát nước làm ngập nhà vệ sinh tầng một của gia đình bà Huyền.

Sự cố phun trào bùn thải khiến sinh hoạt của người dân trong ngõ 62 đường Trần Quý Cáp bị đảo lộn.

Một xe vệ sinh môi trường được huy động để xử lý sự cố bùn phun trào. Trao đổi với phóng viên, kỹ sư liên doanh nhà thầu Huyndai & Ghella cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự cố trào bùn, đơn vị đã kích hoạt che chắn đường đi các hộ dân bị ảnh hưởng, bố chí xe hút bùn, hút và đổ thải theo quy định của dự án. Sau khi trào bùn dừng, đơn vị sẽ cho vệ sinh hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu".

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sự cố xảy ra khoảng 15 phút và đã được khắc phục.

