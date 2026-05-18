Sự cố hy hữu khiến Neymar nổi giận

Chân sút 33 tuổi bị thay ra sớm bởi sai sót của trọng tài trong trận thua 0-3 của Santos trước Coritiba ở vòng 16 giải Brazil.

Neymar nổi giận khi bị thay ra.

Phút 65, Neymar bị đau nhẹ nên tạm rời sân để được các bác sĩ chăm sóc. Cùng lúc, Robinho Jr lại khởi động để chuẩn bị vào sân. Tuy nhiên, trọng tài thứ 4 lại tưởng rằng Neymar bị thay ra, nên đã giơ biển báo để cầu thủ trẻ bên phía Santos vào sân.

Neymar tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi biết mình bị thay ra. Anh đòi được trở lại sân thi đấu thì bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo. Để chứng minh mình không phải người rời sân, ngôi sao sinh năm 1992 đã chẳng ngần ngại giơ mảnh giấy ghi chiến thuật của ban huấn luyện về phía camera.

Trong ngày Neymar gặp sự cố, Santos thua thảm 0-3 ngay trên sân nhà trước Coritiba, qua đó tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Sau 16 vòng, Neymar cùng đồng đội chỉ hơn vị trí xuống hạng vỏn vẹn một điểm.

Vừa qua, truyền thông Brazil đưa tin HLV Carlo Ancelotti đang cân nhắc để Neymar dự World Cup. Dù vậy, nhà cầm quân người Italy vẫn tỏ ra thận trọng với tình trạng thể lực của Neymar. Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở kỹ thuật hay đẳng cấp, mà là khả năng chịu đựng mật độ thi đấu khắc nghiệt ở tuổi 34.

Ngược lại, nhiều ngôi sao chắc chắn góp mặt gồm Raphinha, Vinicius Junior, Matheus Cunha và Gabriel Martinelli. Các tài năng trẻ như Endrick hay Igor Thiago còn cơ hội cạnh tranh, trong khi Estevao phải rút lui vì chấn thương gân kheo.

Brazil nằm ở bảng C World Cup 2026 cùng Morocco, Haiti và Scotland. Nếu được triệu tập, Neymar khả năng sẽ có lần ra sân cuối cùng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.