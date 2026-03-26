Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ AI

Phim ngắn AI Trung Quốc giúp startup gọi vốn hàng chục triệu USD

  Thứ năm, 26/3/2026 06:19 (GMT+7)
Startup StoReel vừa huy động thành công 34 triệu USD để phát triển nền tảng phim siêu ngắn (micro-dramas) sử dụng hoàn toàn diễn viên và kịch bản từ trí tuệ nhân tạo.

Các nhà sáng lập của StoReel, từ trái sang: Rui Zhang, Angela Yu và Shipeng Fan. Ảnh: StoReel.

Nguồn lực tài chính này sẽ được tập trung toàn bộ vào việc xây dựng hệ sinh thái "micro-drama" - những bộ phim "mì ăn liền" có thời lượng cực ngắn, được sản xuất hoàn toàn bằng AI.

Mô hình của StoReel tập trung vào các tập phim kịch tính dài 1-2 phút. Toàn bộ quy trình từ khâu biên kịch, tạo hình nhân vật, cử chỉ gương mặt đến lồng tiếng đều do AI đảm nhiệm. Thay vì thuê diễn viên thật và bối cảnh vật lý, StoReel sử dụng các diễn viên ảo có khả năng biểu đạt cảm xúc chân thực và tương tác linh hoạt.

Dù có trụ sở chính tại Bắc Kinh, StoReel lại đang gặt hái thành công lớn tại thị trường Mỹ. Startup này nhắm đến thói quen xem video dọc trên điện thoại của người dùng hiện đại.

Hồ sơ gọi vốn của công ty tiết lộ một tính năng đột phá: Cho phép khán giả tương tác trực tiếp với các nhân vật AI. Người xem không chỉ là đối tượng thụ động mà có thể tham gia vào diễn biến câu chuyện, tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Mô hình phim siêu ngắn (short drama) đã trở thành một nền công nghiệp khổng lồ trên toàn cầu. Ảnh: Play Store.

Sự trỗi dậy của StoReel diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh đang đối mặt với nhiều biến động về chi phí và bản quyền. Việc sử dụng AI giúp startup này nhanh chóng lấp đầy kho nội dung khổng lồ để đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh.

Các nhà đầu tư kỳ vọng StoReel sẽ trở thành "TikTok của mảng phim", nơi nội dung được cá nhân hóa đến từng người dùng dựa trên thuật toán AI.

Đại diện của StoReel cho biết công ty không chỉ dừng lại ở việc tự sản xuất. Họ đang xây dựng một bộ công cụ cho phép các nhà sáng tạo nội dung khác sử dụng AI của hãng để tạo ra loạt phim riêng. Điều này mở ra một nền kinh tế sáng tạo mới, nơi rào cản về kỹ thuật và tài chính trong làm phim bị xóa bỏ.

“Chúng tôi đang tái định nghĩa lại cách kể chuyện trong kỷ nguyên số”, một đại diện phía nhà đầu tư nhận định về tầm nhìn của startup.

Về phương thức kinh doanh, ứng dụng của StoReel áp dụng mô hình linh hoạt. Người dùng có thể chọn xem quảng cáo để đổi lấy các tập phim miễn phí hoặc thanh toán theo từng tập. Mô hình này giúp loại bỏ áp lực về chi phí thuê bao hàng tháng thường thấy ở các nền tảng phát trực tiếp lớn như Netflix.

Hiện tại, ứng dụng đã có mặt trên các kho app lớn và nhận được phản hồi tích cực từ thị trường quốc tế.

Thành công của vòng gọi vốn khẳng định sức hút của mảng nội dung AI. Các chuyên gia phân tích cho rằng phim siêu ngắn (micro-dramas) sẽ là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất trong ngành streaming những năm tới.

Việt Anh

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý