Start-up này khiến Huawei phải dè chừng

Cambricon, công ty chip AI trẻ của Trung Quốc được kỳ vọng trở thành đối trọng với Huawei trong chiến lược tự chủ công nghệ của Bắc Kinh.

Cambricon đang dần vươn lên trở thành nhà sản xuất chip AI hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Cambricon, công ty thiết kế chip của Trung Quốc, đang nổi lên như đối thủ trực tiếp của Huawei trong cuộc đua chip trí tuệ nhân tạo (AI). Với lợi thế về phần mềm và sự hậu thuẫn của chính phủ, Cambricon được giới đầu tư đặt cược sẽ trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược tự chủ công nghệ của Bắc Kinh.

Vào năm 2019, Cambricon mất gần như toàn bộ doanh thu khi Huawei ngừng sử dụng chip của hãng trên điện thoại thông minh. Sau 6 năm, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Giá cổ phiếu của công ty sản xuất linh kiện bán dẫn này tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tháng, lên 1.495 Nhân dân tệ ( 209 USD ), đạt vốn hóa 580 tỷ Nhân dân tệ ( 81 tỷ USD ). Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng công ty sẽ cung cấp chip cho DeepSeek, doanh nghiệp AI Trung Quốc vừa có bước tiến công nghệ gây chấn động Thung lũng Silicon.

Trước sự hưng phấn của thị trường, Cambricon phải lên tiếng cảnh báo giá cổ phiếu có thể đã “tách khỏi yếu tố cơ bản”. Tuy nhiên, niềm tin của giới hoạch định chính sách vẫn đặt nhiều vào công ty, nhằm tạo thế cân bằng với Huawei trong bối cảnh Bắc Kinh thúc đẩy sản lượng chip nội địa.

Ra đời vào năm 2016 từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), Cambricon nhanh chóng tung ra chip AI đầu tiên. CAS hiện vẫn nắm 15,7% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai sau nhà sáng lập Chen Tianshi. Huawei từng là khách hàng chiếm tới 98% doanh thu của Cambricon vào năm 2018.

Song, công ty đã gặp khó khăn đến tận năm 2022, khi Mỹ đưa Cambricon vào danh sách đen và buộc phải cắt quan hệ đối tác với TSMC. Dù vậy, từ 2020 đến 2024, công ty vẫn rót 5,6 tỷ Nhân dân tệ ( 81 triệu USD ) vào mảng R&D, tập trung phát triển phần mềm giúp chip tương thích với các mô hình được huấn luyện trên GPU Nvidia.

Theo một kỹ sư của ByteDance, khả năng tương thích phần mềm khiến chip Cambricon dễ triển khai hơn so với Ascend của Huawei. Hiện tại, khách hàng của công ty gồm nhiều “ông lớn” như China Telecom, Alibaba, Tencent và Baidu, những đơn vị vốn cạnh tranh trực tiếp với Huawei ở mảng điện toán đám mây, thiết bị mạng và xe tự lái.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất vẫn là điểm nghẽn lớn đối công ty sản xuất chip non trẻ này. Cambricon phụ thuộc vào SMIC để sản xuất chip 7 nm. Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã chỉ đạo SMIC dành công suất đáng kể cho Cambricon thay vì Huawei. Financial Times cho biết SMIC dự kiến tăng gấp đôi công suất sản xuất chip 7nm trong năm 2026, mở thêm dư địa tăng trưởng cho công ty.

“Chưa bao giờ có vấn đề năng lực nào mà Trung Quốc không thể giải quyết. Xây dựng là điều chúng tôi sẽ làm nếu có lợi nhuận”, một nhà đầu tư ngành bán dẫn nhận định.

HIện tại, ưu tiên của Cambricon là đảm bảo nguồn cung ổn định từ SMIC để đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng nhanh.