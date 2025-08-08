Starbucks Việt Nam khép lại concert đầu tay với trải nghiệm hấp dẫn

Đại tiệc âm nhạc “Siren Calling” của Starbucks Việt Nam gây ấn tượng với khán giả qua những màn trình diễn đặc sắc từ dàn nghệ sĩ Vpop.

Ngày 2/8, concert đầu tiên của Starbucks Việt Nam với tên gọi Siren Calling đã diễn ra tại công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Sự kiện thu hút hơn 25.000 người tham gia, nhiều hơn 2 lần so với số lượng dự kiến ban đầu. Với sự đầu tư hiệu ứng công nghệ và loạt bản hit từ dàn sao Vpop, đêm nhạc Siren Calling cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng chục triệu lượt tiếp cận, lời khen và thảo luận tích cực.

Điểm chạm cảm xúc giữa Starbucks và Gen Z Việt

Tại chương trình, khán giả được chiêm ngưỡng màn mở đầu của nàng tiên cá “Siren” với giọng hát trong trẻo, đứng giữa 50 nhạc công dàn giao hưởng TUSO cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại và màn bắn pháo hoa ấn tượng.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng về sự kiện âm nhạc. Ảnh: Threads.

Tiếp đến, các bản hit quen thuộc lần lượt được gửi đến khán giả qua phần thể hiện của Trúc Nhân, Chi Pu, HIEUTHUHAI, MONO, nhóm Chillies, Pháp Kiều - tất cả mang đến đêm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ. Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ, màn hình LED khổng lồ với âm thanh và ánh sáng được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp trở thành điểm nhấn, khiến người hâm mộ trầm trồ.

Hành trình “pha giai điệu” thêm đã mắt với màn trình diễn của nàng tiên cá 3D ảo theo phong cách futuristic, kết hợp bản nhạc EDM từ DJ VA và MC GOKU, kèm hiệu ứng mưa siêu thực, âm thanh, ánh sáng công nghệ cao xuyên suốt chương trình. Nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện khen rằng: “Đúng là Starbucks có khác, sự kiện rất chất lượng”.

Dàn nghệ sĩ Việt cháy hết mình trên sân khấu.

Có mặt từ sớm tại concert, Minh Ngọc (24 tuổi) chia sẻ: “Tôi là fan lâu năm của Starbucks, lại còn là thành viên của đại gia đình SUNDAYs (tên fanclub của HIEUTHUHAI) nên khi nhận vé tham dự concert, tôi đã rất mong chờ”.

Bên cạnh loạt tiết mục biểu diễn, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị, góp phần làm nóng bầu không khí đêm nhạc. Khán giả đến concert được trải nghiệm chụp ảnh hậu trường, nhận quà lưu niệm có chữ ký nghệ sĩ và giao lưu trực tiếp với idol của mình ngay trên sân khấu. Trong đó, Pháp Kiều bất ngờ mời 3 khán giả may mắn lên sân khấu, tạo nên phút giây vui vẻ và hào hứng cho cộng đồng người hâm mộ.

Loạt trải nghiệm thú vị từ Starbucks và đối tác đồng hành

Đến với concert Siren Calling, khán giả còn được tham gia loạt hoạt động trải nghiệm thú vị từ Starbucks cùng các thương hiệu lớn trong và ngoài nước như Visa, Sacombank, ShopeeFood, CGV, UrBox.

Minh Anh (20 tuổi) chia sẻ: “Tôi đến concert của Starbucks từ 15h để trải nghiệm hoạt động trước giờ bắt đầu và mang về nhiều hình đẹp làm kỷ niệm từ khu vực chụp ảnh của Starbucks - Sacombank”.

Đặc biệt, với kinh nghiệm “đu” concert lâu năm, nhiều bạn trẻ nhanh tay tận dụng chương trình ưu đãi tại sự kiện. Tham gia concert cùng những người bạn chung fandom, Yến Nhi (24 tuổi) cho biết: “Hôm diễn ra sự kiện trời rất nóng, nên tôi rủ bạn bè trong fandom mua đồ uống Starbucks để giải nhiệt, cũng như để ủng hộ thương hiệu ngay tại show nhạc”.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm hoạt động trước giờ diễn.

Thông qua concert Siren Calling, Starbucks cho thấy sợi dây kết nối giới trẻ Việt Nam thông qua âm nhạc. Được biết, concert lần này là một phần trong hành trình chiến lược “địa phương hóa” mà Starbucks Việt Nam đang theo đuổi. Trong thời gian tới, thương hiệu được kỳ vọng tiếp tục góp phần gắn kết sâu sắc hơn nữa với văn hóa, thị hiếu và phong cách sống của người Việt.