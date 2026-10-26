SpaceX vay 40 tỷ USD

Elon Musk cho biết SpaceX đã hoàn tất thỏa thuận vay 40 tỷ USD để mua GPU phục vụ vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Số tiền dự kiến được giải ngân trong nửa đầu năm sau.

SpaceX huy động 40 tỷ USD, tăng tốc đầu tư vào AI. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên X hôm 25/10, Elon Musk cho biết SpaceX đã hoàn tất thỏa thuận huy động vốn này, theo CNBC.

Vị tỷ phú nhấn mạnh công ty đạt mức xếp hạng tín nhiệm Investment Grade (rủi ro vỡ nợ thấp và năng lực tài chính ổn định - PV). Đồng thời, hai mảng kinh doanh gồm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và phóng tên lửa đã đem về doanh thu.

Ở bài đăng tiếp theo, Musk tiết lộ nguồn vốn mới chủ yếu dưới hình thức nợ có thể thu hồi, dự kiến được giải ngân vào quý I và quý II/2027.

Trước đó, Bloomberg đưa tin SpaceX đang đàm phán với các ngân hàng và nhà đầu tư để huy động 40 tỷ USD mua chip Nvidia. Trong đó, công ty này dự kiến sử dụng một pháp nhân có mục đích đặc biệt (SPV) nhằm đưa khoản nợ ra ngoài bảng cân đối kế toán của SpaceX, qua đó duy trì xếp hạng tín nhiệm Investment Grade.

Đáng chú ý, Goldman Sachs dẫn đầu các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư, trong đó có Apollo Global Management, về cơ cấu tài trợ này, theo Bloomberg.

Thỏa thuận cho thấy nhu cầu vốn khổng lồ với trí tuệ nhân tạo. Các tập đoàn công nghệ không ngần ngại đầu tư hàng tỷ USD vào các dòng chip tiên tiến và hạ tầng trung tâm dữ liệu nhằm phát triển các mô hình AI ngày càng hiện đại hơn.

Trong năm nay, SpaceX đã đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, gọi mảng kinh doanh này là "Super Intelligence" (SI). Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, đây đã trở thành mảng kinh doanh lớn nhất của công ty. Doanh thu trong quý III tăng gấp 9 lần, từ 813 triệu USD cùng kỳ năm trước lên 7,56 tỷ USD .

Theo Elon Musk, thị trường nợ phần lớn đã ngừng cung cấp vốn cho các công ty không có nguồn doanh thu đáng kể bên ngoài lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.

Ông dự báo hơn 200 công ty được gọi là neocloud - chuyên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo và học máy - sẽ sớm đối mặt với làn sóng phá sản và sáp nhập trên diện rộng, và chỉ một số ít cái tên có thể sống sót.