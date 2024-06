Southgate: ‘Mọi thứ sẽ không đổ dồn vào Bellingham’

Trả lời phỏng vấn với báo chí, chiến lược gia 53 tuổi cho biết đội bóng sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. HLV Southgate chia sẻ: “Tôi chắc chắn rằng Bellingham có thể gánh vác đội bóng nhưng chúng tôi không đặt mọi thứ lên cậu ấy”.

“Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi và việc cố gắng giành chiến thắng trong giải đấu này là mục tiêu chung”, HLV trưởng tuyển Anh nói thêm.

Đồng thời, HLV Southgate nhấn mạnh mỗi cầu thủ đều phải có trách nhiệm thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. HLV “Tam sư” cho biết: “Tôi chắc chắn Bellingham sẽ giúp ích đội bóng nhưng cậu ấy không có trách nhiệm phải làm điều đó. Nhiệm vụ của tất cả chúng tôi là phải tập trung tối đa, tâm lý đều phải sẵn sàng”.

Tuyển Anh vừa chào đón sự trở lại của Bellingham sau khi cầu thủ này vô địch Champions League cùng “Los Blancos”. Tiền vệ 20 tuổi là gương mặt cuối cùng hội quân cùng đội bóng trước khi bước vào trận khai màn.

Thất bại 1-0 trước Iceland, đội bóng xếp hạng 70 thế giới rạng sáng 8/6 đã phơi bày nhiều lỗ hổng của “Tam sư” ngay trước thềm EURO 2024. Thậm chí, khâu tấn công của tuyển Anh cũng được đánh giá là đang gặp vấn đề. Dù vậy, với sự trở lại của Bellingham sẽ giúp khả năng tấn công của “Tam sư” sẽ được nâng cấp đáng kể.

Trong mùa giải La Liga đầu tiên, Bellingham ghi được 19 bàn cùng 6 kiến tạo, góp công lớn vào chức vô địch của Real Madrid. Tiền vệ này cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc của mùa giải.

Tại EURO 2024, HLV Southgate mang đến Đức nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Bellingham, Kobbie Mainoo hay Cole Palmer. Với đội hình đầy sức trẻ và tài năng, NHM xứ sương mù đang rất kỳ vọng vào chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử.

Bellingham cùng các đồng đội sẽ có trận ra quân trước Serbia vào rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội). Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán với Đan Mạch (20/6) và Slovenia (26/6).

