Morata thiết lập thành tích mới

Pha lập công trên giúp Álvaro Morata cân bằng thành tích của đàn anh David Silva. Tiền đạo thuộc Atlético Madrid cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư trong lịch sử của “La Roja”.

Morata thiết lập thành tích ghi bàn ấn tượng sau 73 lần khoác áo ĐTQG. Trong trận gặp Bắc Ireland, tiền đạo 32 tuổi có pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho “La Roja” sau đường căng ngang chuẩn xác của Jesús Navas.

Trước đó, Morata trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha kể từ bàn thắng vào lưới Scotland hồi tháng 10/2023. Tiền đạo này tịt ngòi trong các trận đấu với Na Uy, Georgia, Colombia, Brazil và Andorra.

Nếu giữ phong độ thi đấu tốt, khả năng cao Morata sẽ có cơ hội phá vỡ thành tích ghi bàn của Fernando Torres với 38 bàn thắng trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, thành tích của tiền đạo 32 tuổi vẫn còn kém xa khi so với con số 44 của danh thủ Raúl González và 59 bàn thắng của huyền thoại David Villa.

Tại VCK EURO 2024, tuyển Tây Ban Nha sẽ đá trận mở màn ở bảng B gặp Croatia vào ngày 15/6. Sau đó, họ lần lượt chạm trán Italy và Albania.

