Chuyện gì đang xảy ra với tuyển Brazil

Hành trình vòng loại World Cup 2026, tưởng chừng dễ dàng với sáu suất thẳng cho Nam Mỹ, giờ đây lại trở thành nỗi lo khi đội tuyển Selecao phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Với khoảng cách 6 điểm hơn Venezuela, không ai nghi ngờ về việc Brazil sẽ giành vé tham dự World Cup, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Với người dân xứ sở Samba, vòng loại chỉ là bước đệm, và mục tiêu duy nhất của họ là giành chức vô địch thế giới.

Nhìn lại World Cup 2022, Brazil không thiếu lực lượng. Một đội hình mạnh mẽ, được tổ chức bài bản, khiến họ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, Selecao gục ngã trước Croatia trong một trận đấu đầy tiếc nuối, chỉ một cú sút trúng đích của đối thủ nhưng lại đủ để đẩy Brazil ra khỏi giải đấu.

Sau thất bại đó, câu hỏi được đặt ra: "Điều gì đã khiến Brazil tuột dốc nhanh chóng?"

Ngày 26/ 3, Brazil nhận một cú tát đau đớn khi thua đậm 1-4 trước Argentina tại vòng loại World Cup 2026. Đây là một thất bại không thể biện minh, bởi Selecao không còn là chính mình. Họ thiếu một tuyến giữa vững chắc, không thể kiểm soát trận đấu, dễ dàng bị xuyên thủng bởi lối chơi mượt mà của đối thủ. Từ một Brazil mạnh mẽ, giờ đây họ chỉ còn là một tập thể rời rạc, thiếu tổ chức.

HLV Dorival Jr đang chịu nhiều áp lực khi không thể giúp Brazil tìm lại bản sắc vốn có. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng mất đi sự đồng đều, các cầu thủ như những cá nhân đơn lẻ thay vì là một khối thống nhất. Khi những ngôi sao như Vinicius Jr phải gồng gánh cả đội bóng, vấn đề thiếu vắng một tuyến giữa chất lượng càng trở nên rõ rệt.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Brazil rơi vào khủng hoảng là sự thiếu hụt của một "nhạc trưởng" ở khu vực giữa sân. Lucas Paqueta, người được xem là "chiếc cầu nối" giữa phòng ngự và tấn công, vắng mặt vì những rắc rối ngoài sân cỏ. Với việc thiếu đi Paqueta, Brazil mất hẳn khả năng tổ chức và điều phối lối chơi.

Neymar, ngôi sao sáng nhất của Brazil, cũng không thể cứu vãn tình hình. Dù được kỳ vọng trở lại và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn, chấn thương tiếp tục cản trở anh. Neymar không thể lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương, và không còn đủ sức để gánh vác trọng trách nặng nề của đội bóng.

Khi HLV Dorival Jr chọn phương án thi đấu với hai tiền vệ trung tâm trong trận đấu với Argentina, quyết định này chứng minh là một sai lầm lớn. Mặc dù Selecao sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, họ không thể đấu lại với sự sắc bén và tổ chức của Argentina. Khi trận đấu căng thẳng, Brazil lại dễ dàng mất bình tĩnh, và đó là điều mà đội bóng từng được biết đến với sự điềm tĩnh và kỹ thuật đã không thể duy trì trong suốt trận đấu.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV là xây dựng chiến thuật, chọn đội hình phù hợp và điều phối tinh thần các cầu thủ. Dorival Jr thất bại hoàn toàn trong việc này. Không chỉ gặp khó khăn về mặt chiến thuật, Selecao còn phải đối mặt với sự thiếu sót trong việc duy trì cảm xúc và tinh thần của các cầu thủ, điều này dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng khi gặp phải sức ép.

Hiện tại, người hâm mộ Brazil chờ đợi một thay đổi lớn trong đội tuyển, và điều này có thể đến từ một quyết định thay thế HLV. Nếu như Selecao tiếp tục chia tay Dorival Jr, Brazil có thể hướng đến hai sự lựa chọn. Một là chọn một HLV có kinh nghiệm quốc tế như Jorge Jesus, chiến lược gia người Bồ Đào Nha, người từng có thành công rực rỡ với Flamengo. Hai là đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, với những cái tên như Filipe Luis - cựu hậu vệ Chelsea, người đang tạo dấu ấn với vai trò huấn luyện viên tại Flamengo.

Dù ai lên nắm quyền, vấn đề cốt lõi của Brazil vẫn là hàng tiền vệ. Để giành lại vị thế đỉnh cao, họ cần phải khôi phục lại tuyến giữa - nơi từng là trái tim của lối chơi Samba huyền thoại.

Người hâm mộ Brazil vẫn còn nhớ về năm 2002, khi Ronaldo, sau khi bị xem là "hết thời", đã trở lại mạnh mẽ và giúp Brazil giành chức vô địch thế giới thứ năm. Đây là một minh chứng cho sức mạnh của sự hồi sinh, khi Brazil có thể vươn dậy từ thất bại và chinh phục đỉnh cao.

Nếu Brazil có thể giành chức vô địch vào năm sau, sau thất bại nặng nề trước Argentina, đó sẽ là một trong những cuộc hồi sinh vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Những ngày tháng đen tối có thể chỉ là khởi đầu cho một chương mới đầy kỳ diệu đối với Selecao.

World Cup 2026 vẫn còn hơn một năm nữa, và với những cá nhân xuất sắc hiện tại, Brazil vẫn có thể hy vọng. Tuy nhiên, để bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa, họ cần nhiều hơn những ngôi sao. Họ cần một đội bóng thực sự mạnh mẽ, được tổ chức bài bản và có khả năng vượt qua thử thách. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Brazil có thể tìm lại linh hồn của mình trước khi quá muộn?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.