Bé gái sốc nặng, tổn thương gan thận sau 5 ngày sốt

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bé nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết dengue rất nặng sau 5 ngày sốt.

Bệnh nhi sốt xuất huyết được truyền thuốc cao phân tử. Ảnh: Lê Quân.

Bệnh nhi là bé D.T.T.V., ngụ xã Mỹ Đức, An Giang. Theo bệnh sử, trong 4 ngày đầu, trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm hai lần nôn ói. Gia đình đã đưa trẻ đến phòng khám tư và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến chiều ngày thứ 5 của bệnh, trẻ ói 3 lần, dịch nôn có lợn cợn màu nâu, kèm mệt nhiều, tay chân lạnh. Trẻ được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5 và tiến hành truyền dịch chống sốc theo phác đồ trước khi chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bệnh nhi phải lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC.

Tại đây, trẻ có mạch nhẹ, chi mát, huyết áp kẹp 70/50 mmHg, da nổi bông, thời gian phục hồi màu da kéo dài 4-5 giây. Trẻ được xác định sốc sốt xuất huyết dengue nặng.

Các bác sĩ lập tức tiến hành chống sốc theo phác đồ, sử dụng dung dịch cao phân tử dextran, albumin 10% và thuốc vận mạch dưới sự theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) cùng huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ tiếp tục diễn tiến nặng. Sốc kéo dài khiến trẻ xuất hiện rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan và thận.

Trẻ được đặt nội khí quản, thở máy, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu gồm huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh và tiểu cầu đậm đặc. Các bác sĩ cũng chọc dò ổ bụng, dẫn lưu giải áp nhằm hỗ trợ tình trạng chèn ép do dịch.

Diễn biến sau đó tiếp tục phức tạp khi chức năng gan, thận của trẻ suy giảm nghiêm trọng. Men gan tăng trên 2.000 đơn vị/L, trong khi creatinine máu vượt 400 micromol/L.

Trước tình trạng tổn thương đa cơ quan, ê-kíp điều trị quyết định lọc máu liên tục, thay huyết tương và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Trong quá trình điều trị, trẻ tiếp tục có biểu hiện rối loạn chức năng nhiều cơ quan và nghi ngờ nhiễm trùng bệnh viện. Các bác sĩ duy trì biện pháp hỗ trợ cơ quan, đồng thời sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, trong đó trẻ trải qua 4 đợt lọc máu liên tục và 3 đợt thay huyết tương, tình trạng dần cải thiện. Trẻ tiểu khá hơn, chức năng gan, thận trở về bình thường, được cai máy thở và tỉnh táo.

Theo bác sĩ Tiến, trường hợp trên cho thấy sốt xuất huyết ở trẻ có thể diễn tiến rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Khi xuất hiện sốc, xuất huyết hoặc suy chức năng các cơ quan, trẻ cần được điều trị tại cơ sở y tế có khả năng hồi sức chuyên sâu.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ màn và theo dõi sát trẻ khi bị sốt.

Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Tay chân lạnh, trẻ nằm một chỗ, không chơi, bỏ bú, bỏ ăn hoặc uống cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Hiện nay, vaccine phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên đã có mặt tại Việt Nam. Vaccine được tiêm 2 mũi, cách nhau 3 tháng, là một trong những biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.