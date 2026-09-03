Gần 300 ca cấp cứu nhập Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.419 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 199 ca tai nạn giao thông và 225 trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh viện tiếp nhận 199 ca tai nạn giao thông trong dịp lễ. Ảnh: BVCC.

Theo số liệu tổng hợp hoạt động chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8 - 2/9), đơn vị này đã duy trì 100% lực lượng túc trực, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị diễn ra liên tục, thông suốt trong suốt kỳ nghỉ dài ngày.

Đáng chú ý, lượng bệnh nhân đổ về khoa Cấp cứu có xu hướng tăng dần theo từng ngày. Trong đó, ngày 2/9 ghi nhận số ca cấp cứu cao nhất với 304 trường hợp.

Trong số này, nhóm bệnh nhân thuộc lĩnh vực ngoại khoa chiếm 718 lượt, tương đương trung bình 144 ca mỗi ngày.

Về các trường hợp tai nạn và ngộ độc, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 199 ca tai nạn giao thông, trung bình 40 trường hợp mỗi ngày. Ngoài ra, có 107 ca tai nạn sinh hoạt, 19 trường hợp do đả thương, 13 ca ngộ độc và 10 trường hợp bị rắn, rết hoặc côn trùng cắn.

Trong 5 ngày, các bác sĩ bệnh viện thực hiện 225 ca phẫu thuật cấp cứu, trung bình 45 ca mỗi ngày. Đáng chú ý, 150 bệnh nhân được chuyển trực tiếp từ khoa Cấp cứu vào phòng mổ.

Ngoại tiêu hóa và Thần kinh là hai chuyên khoa có số ca phẫu thuật cấp cứu nhiều nhất, cùng 51 trường hợp. Tiếp theo là Chỉnh hình với 43 ca. Các chuyên khoa khác gồm Đa chấn thương 16 ca, Tiết niệu 14 ca, Tai Mũi Họng 12 ca, Ngoại gan mật tụy 11 ca, Mạch máu 6 ca, Lồng ngực 6 ca và Mắt 6 ca.

Để phục vụ điều trị và phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện đã sử dụng 526 đơn vị máu loại 350 ml trong 5 ngày nghỉ lễ. Sau kỳ nghỉ, kho máu của bệnh viện còn 6.128 đơn vị, được đánh giá vẫn bảo đảm ổn định cho nhu cầu điều trị.

So với dịp lễ Quốc khánh năm 2025, khi quy đổi về cùng chu kỳ 5 ngày, số bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm nay tăng 4,9%, từ 1.353 lên 1.419 trường hợp.

Số bệnh nhân chuyển mổ cấp cứu tăng mạnh 59,6%, từ 94 lên 150 ca. Tổng số ca phẫu thuật cấp cứu cũng tăng 11,9%, từ 201 lên 225 trường hợp.

Đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông giảm 12,7%, từ 228 xuống 199 trường hợp. Ngược lại, tai nạn sinh hoạt tăng hơn gấp đôi, từ 53 lên 107 ca, tương đương mức tăng 101,9%. Lượng máu sử dụng trong dịp lễ năm nay cũng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, từ 484 lên 526 đơn vị.

Bệnh viện Chợ Rẫy (phường Chợ Lớn, TP.HCM) là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến chuyên môn cao nhất tại khu vực phía Nam trực thuộc Bộ Y tế. Đa phần bệnh nhân chuyển đến đây đều trong tình trạng nguy kịch, tai nạn phức tạp hoặc mắc bệnh lý nặng vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới.