Rã đông thịt kiểu này, vi khuẩn có thể tăng chóng mặt

Một miếng thịt đông lạnh có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nếu được rã đông sai cách, đặc biệt khi để lâu ở nhiệt độ phòng.

Nhiều gia đình vẫn để thịt rã đông hàng giờ trên bàn bếp mà không biết đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Ảnh: Supplied.

Để thịt đông lạnh ngoài nhiệt độ phòng hàng giờ, ngâm trong nước nóng hay đặt trực tiếp vào chậu nước lã là những cách rã đông nhiều gia đình vẫn áp dụng. Tuy nhiên, đây có thể là mắt xích làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết thực phẩm giàu đạm như thịt, gia cầm và hải sản đặc biệt dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển khi được rã đông không đúng cách.

Khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C thường được gọi là "vùng nguy hiểm" đối với thực phẩm. Khi thịt được để lâu ở nhiệt độ này, lớp băng tan dần nhưng bề mặt thực phẩm lại nhanh chóng trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn như Salmonella, E. coli hay Listeria sinh sôi.

Đáng lưu ý, bên ngoài miếng thịt có thể đã ở nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong khi phần bên trong vẫn còn đông đá. Vì vậy, việc để thịt trên bàn bếp hàng giờ không phải là lựa chọn an toàn.

Thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Với những trường hợp nặng, nhiễm khuẩn thực phẩm còn có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng, nhiễm trùng hoặc các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

Theo chuyên gia, cách an toàn nhất là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã đông từ từ. Thực phẩm nên được đặt trong hộp hoặc túi kín, ở vị trí thấp để nước tiết ra không nhỏ xuống các món ăn khác.

Nếu cần rã đông nhanh, có thể cho thịt vào túi kín rồi ngâm trong nước lạnh. Nước cần được thay định kỳ để duy trì nhiệt độ lạnh. Sau khi rã đông bằng phương pháp này, thịt nên được chế biến ngay.

Một lựa chọn khác là sử dụng lò vi sóng ở chế độ rã đông và nấu ngay sau đó. Đây là phương pháp phù hợp khi cần chế biến thực phẩm trong thời gian ngắn.

Ngược lại, người dân không nên dùng nước nóng để rã đông. Nhiệt độ cao có thể khiến bề mặt thịt nhanh chóng bước vào “vùng nguy hiểm”, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong khi bên trong vẫn chưa tan đá hoàn toàn.

Thịt sau khi rã đông cũng không nên để lẫn với rau, thực phẩm ăn liền hoặc thực phẩm đã nấu chín nhằm tránh nhiễm chéo. Dụng cụ, thớt và bề mặt tiếp xúc với thịt sống cần được vệ sinh kỹ.

PGS Thịnh cũng lưu ý bảo quản quá lâu hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ có thể làm giảm chất lượng và gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Với tủ đông gia đình, việc duy trì nhiệt độ khoảng -18 độ C giúp bảo quản thực phẩm đông lạnh an toàn hơn.

Thời gian lưu trữ cụ thể còn phụ thuộc loại thịt, cách đóng gói và điều kiện bảo quản. Vì vậy, thay vì rã đông tùy tiện, người nội trợ nên chia thịt thành từng phần nhỏ, đóng kín trước khi cấp đông để vừa thuận tiện chế biến vừa hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.