Bé trai nặng 35 kg được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan và suy hô hấp.

Bệnh nhi phải thở máy vì vào sốc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết đơn vị này vừa cứu sống bé H.C.K., ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM. Trẻ nặng 35 kg, vượt xa mức cân nặng trung bình 22-25 kg ở lứa tuổi này.

Trước khi nhập viện, trẻ sốt cao liên tục 4 ngày, kèm đau đầu, đau cơ và biếng ăn. Gia đình tự mua thuốc điều trị, trẻ có giảm sốt nhưng sau đó sốt trở lại.

Đến ngày thứ 5 của bệnh, trẻ xuất hiện đau bụng, nôn ra dịch lợn cợn màu nâu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5, kèm rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng. Men gan của trẻ tăng trên 1.500 đơn vị/lít.

Ngay lập tức, bệnh nhi được truyền dịch điện giải để chống sốc, sau đó nâng cấp sang dung dịch cao phân tử Dextran 40 10% và Albumin 10%. Ê-kíp điều trị theo dõi sát tình trạng tuần hoàn của trẻ bằng các kỹ thuật chuyên sâu như đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, siêu âm POCUS đánh giá đường kính tĩnh mạch chủ dưới và đo áp lực bàng quang, kết hợp phối hợp thuốc vận mạch.

Tuy nhiên, diễn tiến bệnh tiếp tục phức tạp. Trẻ xuất hiện tràn dịch màng bụng và màng phổi lượng nhiều, gây chèn ép khoang ngực dẫn đến suy hô hấp nặng.

Ban đầu, trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục và thở máy không xâm nhập. Khi tình trạng hô hấp diễn tiến nặng, bác sĩ đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy sớm, đồng thời chọc dò dẫn lưu dịch màng bụng để giải áp.

Rối loạn đông máu và xuất huyết tiêu hóa nặng cũng được xử trí tích cực. Trẻ được truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, vitamin K1 và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng trẻ dần cải thiện. Trẻ cai được máy thở, tỉnh táo và chức năng gan trở về bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ sốt xuất huyết diễn tiến nặng, đặc biệt ở nhóm trẻ thừa cân, béo phì. Trong mùa mưa, muỗi vằn có điều kiện sinh sôi, làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh.

Phụ huynh cần chủ động diệt muỗi, lăng quăng, dọn dẹp các vật chứa nước, cho trẻ ngủ màn, mặc quần dài, áo dài tay và hạn chế để muỗi đốt.

Khi trẻ sốt cao trên 2 ngày, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám, đặc biệt khi có các dấu hiệu như bứt rứt, vật vã, li bì, lơ mơ, nói sảng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen; đau bụng, nôn ói; tay chân lạnh; lừ đừ, nằm một chỗ, không chơi hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống.

Bác sĩ Tiến lưu ý hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Khi trẻ bị sốt, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.