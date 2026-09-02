Loại cá quen thuộc giá rẻ giàu omega-3 không kém cá hồi

Cá hồi thường được nhắc đến khi nói về thực phẩm giàu omega-3 cho trẻ. Tuy nhiên, cá mòi, cá thu Đại Tây Dương hay cá trích cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Cá trích có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là omega-3. Ảnh: NOAA.

Omega-3, đặc biệt DHA và EPA, là những chất béo quan trọng trong chế độ ăn của trẻ. Cá không chỉ cung cấp omega-3 mà còn chứa protein, vitamin B12, vitamin D, selen và nhiều dưỡng chất khác cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển não bộ và hệ miễn dịch.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo trẻ nên ăn đa dạng các loại cá thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp thay vì chỉ sử dụng một loại.

Cá mòi

Cá mòi có kích thước nhỏ nhưng là nguồn cung cấp omega-3 đáng chú ý. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cá mòi thuộc nhóm cá béo giàu omega-3 cùng với cá hồi, cá trích và cá thu.

Một ưu điểm khác là cá mòi có hàm lượng thủy ngân rất thấp. Trong danh sách của FDA, cá mòi thuộc nhóm cá được khuyến khích lựa chọn cho trẻ. Dữ liệu của FDA cho thấy hàm lượng thủy ngân trung bình trong cá mòi ở mức rất thấp.

Cha mẹ có thể chế biến cá mòi thành cháo, hấp hoặc nghiền cùng rau củ cho trẻ nhỏ. Nếu sử dụng cá mòi đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm ít muối và kiểm tra kỹ xương trước khi cho trẻ ăn.

Cá thu Đại Tây Dương

Cá thu cũng là một trong những loại cá béo giàu omega-3. Tuy nhiên, khi chọn cá cho trẻ, cha mẹ cần chú ý đến tên loại cá bởi không phải tất cả cá thu đều có mức thủy ngân giống nhau.

Cá thu Đại Tây Dương nằm trong nhóm tốt cho trẻ và cũng thuộc nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp hơn. Hiệp hội Tim mạch Mỹ liệt kê cá thu cùng cá hồi, cá mòi và cá trích vào nhóm cá béo giàu omega-3.

Ngược lại, cá thu vua nằm trong nhóm cá có hàm lượng thủy ngân cao nhất và được FDA khuyến cáo tránh. Vì vậy, khi mua cá thu cho trẻ, cha mẹ nên tìm hiểu rõ nguồn gốc và loại cá.

Cá trích

Cá trích là một lựa chọn khác nếu cha mẹ muốn đa dạng nguồn omega-3 trong thực đơn của trẻ. Đây cũng là cá béo được Hiệp hội Tim mạch Mỹ xếp vào nhóm giàu omega-3. Ngoài chất béo có lợi, cá còn chứa nhiều protein, canxi, vitamin D và phốt pho, giúp duy trì sức khỏe xương khớp và hỗ trợ các hoạt động của cơ thể.

Việc luân phiên cá trích với cá mòi, cá hồi hoặc các loại cá phù hợp khác giúp trẻ có chế độ ăn đa dạng hơn, thay vì phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm duy nhất.

Với trẻ nhỏ, cá nên được nấu chín kỹ, lọc bỏ hoàn toàn xương và nghiền hoặc xé nhỏ phù hợp với khả năng ăn của trẻ. Cha mẹ cũng nên hạn chế các cách chế biến nhiều muối hoặc chiên ngập dầu.