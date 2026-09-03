Rà soát các mũi tiêm chủng cho trẻ trước khi vào năm học mới

Trước thềm năm học mới, nhiều dịch bệnh đang gia tăng, dễ lây lan rộng; các bác sĩ đã hướng dẫn việc phòng bệnh và tiêm phòng cho trẻ.

Tiêm vaccine để có miễn dịch đầy đủ phòng bệnh. Ảnh: TTXVN.

ThS.BS Lê Thị Văn, khoa Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, trước thềm năm học mới, cũng là lúc có nhiều virus gây bệnh đường hô hấp đang lưu hành như: Cúm, RSV, Adenovirus, Covid-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết… Khi trẻ tựu trường, việc tập trung đông người, gia tăng tiếp xúc khiến dịch bệnh rất dễ lây lan rộng.

Theo đó, bác sĩ khuyến cáo, để tránh dịch bệnh lây lan trong giai đoạn trẻ tựu trường, phụ huynh không cho trẻ đến trường khi đang sốt hoặc có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp; đồng thời hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Nhà trường cũng cần tăng cường vệ sinh lớp học, bảo đảm thông thoáng và phát hiện sớm học sinh có biểu hiện nghi mắc bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh, việc tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh cho trẻ là rất quan trọng. Cha mẹ cần chủ động hoàn thiện lịch tiêm trước năm học mới; chủ động sắp xếp lịch tiêm phù hợp càng sớm càng tốt trước khi bước vào năm học mới.

Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị định 165 của Chính phủ, trẻ em cần được rà soát lịch sử tiêm chủng khi chuẩn bị hồ sơ nhập học mầm non, tiểu học và các cấp học khác.

Bác sĩ khuyến cáo, trước thềm năm học mới, cha mẹ cần kiểm tra lại sổ tiêm chủng của con để không chỉ giúp biết con đã tiêm những vaccine nào, mà còn giúp phát hiện những mũi còn thiếu, bị trễ hoặc cần tiêm nhắc theo độ tuổi.

Cha mẹ kiểm tra các mũi cần tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại trong danh sách; chú ý, một số vaccine cần được tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi. Cha mẹ có thể mang theo sổ tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp với từng trẻ.

Bác sĩ cũng hướng dẫn, các độ tuổi và mũi tiêm cho trẻ, cụ thể: Trẻ từ 2-5 tuổi cần tiêm các vaccine cúm mùa, sởi - quai bị - rubella, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, phế cầu, não mô cầu. Trẻ từ 6-10 tuổi cần tiêm: Cúm mùa; viêm gan A-B; bạch hầu - ho gà - uốn ván; sốt xuất huyết; HPV. Trẻ từ 11-16 tuổi cần tiêm: Cúm mùa, sốt xuất huyết, HPV.

Theo đó, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đơn nguyên tiêm chủng đang hỗ trợ tra cứu lịch sử tiêm chủng miễn phí cho trẻ. Để kiểm tra lịch sử tiêm chủng của trẻ, cha mẹ có thể mang theo sổ tiêm hoặc thông tin tiêm chủng của trẻ để được rà soát và tư vấn, đồng thời tiêm chủng khi có chỉ định hoặc nhu cầu đối với các mũi cần bổ sung hoặc tiêm nhắc lại phù hợp với độ tuổi và tiền sử tiêm chủng của trẻ.