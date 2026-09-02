Khí hư như bã đậu là dấu hiệu bệnh gì ở mẹ bầu?

Ngứa, rát vùng kín, khí hư trắng đặc và vón cục có thể là dấu hiệu nhiễm nấm Candida. Mẹ bầu không nên tự mua thuốc điều trị.

Khí hư như bã đậu là dấu hiệu đặc trưng của nhiễm nấm âm đạo. Ảnh: Magnific.

Mang thai kéo theo nhiều thay đổi về nội tiết và hệ miễn dịch, khiến phụ nữ dễ gặp các vấn đề phụ khoa, trong đó có nhiễm nấm âm đạo do Candida. Tình trạng này thường gây ngứa, rát, khí hư bất thường và có thể tái phát trong thai kỳ.

Vì sao mẹ bầu dễ nhiễm nấm?

Theo bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi mang thai, nồng độ hormone, đặc biệt estrogen, tăng cao làm thay đổi môi trường âm đạo. Đây là điều kiện thuận lợi để nấm Candida phát triển.

Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của phụ nữ mang thai có những thay đổi để cơ thể thích nghi với thai kỳ. Những yếu tố này có thể khiến Candida dễ phát triển hơn.

Phụ nữ từng bị nhiễm nấm âm đạo trước đó cũng có nguy cơ tái phát cao hơn. Tình trạng này thường gặp hơn từ giữa thai kỳ, khi những thay đổi nội tiết diễn ra rõ rệt.

Nhiễm nấm Candida thường gây ngứa, rát hoặc kích ứng vùng âm hộ và âm đạo. Một số người cảm thấy khó chịu nhiều hơn sau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục.

Nấm âm đạo khá phổ biến khi mang thai, nhất là từ giữa thai kỳ. Ảnh: Magnific.

Khí hư có thể ra nhiều, màu trắng, đặc và vón cục, thường được mô tả giống bã đậu. Khí hư do Candida thường không có mùi hoặc chỉ có mùi nhẹ. Vùng âm hộ, âm đạo có thể sưng đỏ, gây cảm giác ẩm ướt và khó chịu.

Một số trường hợp xuất hiện đau, rát khi đi tiểu hoặc đau khi quan hệ.

Tuy nhiên, đây không phải những dấu hiệu chỉ gặp ở nhiễm nấm. Viêm âm đạo do vi khuẩn, nhiễm Trichomonas và một số bệnh lý khác cũng có thể gây ngứa hoặc thay đổi khí hư. Vì vậy, mẹ bầu không nên tự chẩn đoán dựa vào triệu chứng.

Có ảnh hưởng đến em bé?

Trong phần lớn trường hợp, nhiễm Candida chỉ gây viêm nhiễm tại chỗ, khiến mẹ bầu khó chịu nhưng không gây dị tật thai nhi.

Dù vậy, nhiễm nấm kéo dài hoặc tái phát có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người mẹ. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa nhiễm Candida trong thai kỳ với nguy cơ sinh non, vỡ ối non, dù mức độ nguy cơ và mối quan hệ nhân quả vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Nếu mẹ bị nhiễm nấm khi sinh thường, Candida có thể truyền sang trẻ trong quá trình sinh. Trẻ có thể xuất hiện tưa miệng hoặc nhiễm nấm da. Phần lớn trường hợp có thể điều trị.

Khi xuất hiện ngứa, rát hoặc khí hư bất thường, mẹ bầu nên đi khám phụ khoa để xác định nguyên nhân. Nếu được chẩn đoán nhiễm Candida, bác sĩ thường ưu tiên thuốc chống nấm dùng tại chỗ trong thai kỳ, chẳng hạn các thuốc đặt thuộc nhóm azole.

Mẹ bầu không nên tự mua thuốc điều trị, đặc biệt không tự sử dụng thuốc chống nấm đường uống khi chưa có chỉ định.

Để hạn chế kích ứng, phụ nữ mang thai nên giữ vùng kín sạch, khô, mặc đồ lót thoáng và tránh quần áo bó sát. Không nên thụt rửa sâu hoặc sử dụng sản phẩm vệ sinh có chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm mất cân bằng môi trường âm đạo.

Nhiễm nấm âm đạo khi mang thai khá phổ biến nhưng không nên xem nhẹ. Thăm khám sớm, chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ giúp mẹ giảm khó chịu, đồng thời hạn chế những nguy cơ không mong muốn trong thai kỳ.