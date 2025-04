Sooyoung (SNSD) tham gia ‘John Wick’

Thành viên SNSD sẽ góp mặt trong ngoại truyện “From the World of John Wick: Ballerina”, hóa thân thành nhân vật Katla Park.

Ngày 24/4, phía nhà sản xuất John Wick bất ngờ tung ra loạt poster giới thiệu dàn nhân vật trong bom tấn From the World of John Wick: Ballerina. Thành viên nhóm nhạc Kpop SNSD Sooyoung gây bất ngờ khi góp mặt trong dự án này. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô trong một bộ phim Hollywood.

Theo phía nhà sản xuất công bố, Sooyoung sẽ hóa thân thành Katla Park, một vai phụ trong Ballerina. Tạo hình của nữ ca sĩ trong phim được nhận xét khá gợi cảm.

Tạo hình của Sooyoung trong bộ phim Ballerina. Ảnh: Lionsgate.

Theo mô tả ban đầu, nhân vật Katla Park là con gái của Il Seongg - thuộc tổ chức Ruska Roma. Nhiệm vụ đầu tiên của nữ chính Eve Macarro (Ana De Armas) là bảo vệ Katla Park khỏi các mối nguy hiểm.

Trước đó, vào hồi đầu năm, tin đồn Sooyoung tham gia Ballerina bắt đầu dấy lên sau khi một bức ảnh hậu trường phim lan truyền trên mạng xã hội, Trong ảnh, Sooyoung chụp cùng đoàn phim tại Budapest, cùng với ngôi sao Ana De Armas - người thủ vai chính trong Ballerina.

Sooyoung tên thật là Choi Soo Young, sinh năm 1990. Năm 2007, cô ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD. Cô bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực diễn xuất kể từ năm 2008, với Hello Schoolgirl và Oh! My Lady.

Ballerina là bộ phim Hollywood đầu tiên mà Sooyoung tham gia. Tác phẩm đóng vai trò là ngoại truyện của loạt phim John Wick, lấy bối cảnh khoảng thời gian giữa John Wick3 và John Wick 4. Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Ian McShane và Sooyoung… Trong phim, Ana de Armas sẽ thủ vai Rooney, một vũ công ba lê kiêm sát thủ. Mục tiêu của cô nàng là săn lùng những kẻ đã từng sát hại gia đình mình. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 6.