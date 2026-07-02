Tin sốc với người chơi PlayStation

Sony quyết định ngừng sản xuất đĩa game cho PlayStation từ tháng 1/2028, trong khi cửa hàng kỹ thuật số trên PS3 và PS Vita sẽ sớm đóng cửa.

Ổ đĩa vật lý trên máy chơi game PlayStation 5. Ảnh: The Verge.

Sony vừa thông báo kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý cho máy chơi game PlayStation từ tháng 1/2028. Điều này đồng nghĩa hãng sẽ chuyển hoàn toàn sang phương thức kỹ thuật số, yêu cầu người dùng tải từ kho game PlayStation Store (PS Store).

"Đây là bước đi tất yếu để Sony Interactive Entertainment thích ứng với xu hướng của người dùng, khi sở thích dành cho phương tiện kỹ thuật số vượt trội hẳn so với đĩa vật lý...

Quá trình chuyển đổi này sẽ cho phép chúng tôi vận hành phù hợp theo cách phần lớn cộng đồng truy cập và chơi game hiện nay", Sony chia sẻ trong thông báo đăng ngày 1/7.

Công ty cho biết quá trình chuyển đổi sẽ không ảnh hưởng đến game dự kiến phát hành trước năm 2028, các trò chơi này vẫn được bán dưới dạng đĩa vật lý.

Với động thái này, Sony trở thành nhà sản xuất máy chơi game lớn đầu tiên công bố từ bỏ đĩa vật lý. Hiện tại, PS5 của Sony và Microsoft Xbox đều có tùy chọn không ổ đĩa với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, phiên bản chủ đạo vẫn hỗ trợ cài game và xem phim trên đĩa Blu-ray.

Theo Sony, sở thích của người dùng và ngành công nghiệp giải trí nói chung "tiếp tục chuyển từ đĩa vật lý sang kỹ thuật số". Dù vậy, thông báo trên vẫn nhận phản ứng tiêu cực trong cộng đồng game thủ.

Theo Bloomberg, một số người dành hàng chục năm để sưu tầm game vật lý trên nhiều hệ máy khác nhau. Tuy nhiên với các trò chơi trong tương lai, họ sẽ không còn lựa chọn mua đĩa vật lý, ít nhất trên nền tảng PlayStation.

Động thái của Sony diễn ra ít ngày sau khi Rockstar Games thông báo phiên bản vật lý của Grand Theft Auto VI sẽ chỉ có mã tải game trong hộp và không kèm đĩa. Điều này gây ra phản ứng dữ dội từ người dùng.

Tuy phân phối game kỹ thuật số mang đến vài lợi thế, The Verge cho rằng điều này tước đi giá trị bán lại, gây khó khăn trong chia sẻ game. Người dùng phải phụ thuộc vào Internet và máy chủ từ nhà sản xuất để tải game.

Cũng trong ngày 1/7, Sony cho biết sẽ ngừng hỗ trợ PS Store trên PlayStation 3 (PS3) và máy game cầm tay PlayStation Vita (PS Vita).

"PS3 và PS Vita đại diện một kỷ nguyên quan trọng của lịch sử PlayStation. Do đó, quyết định này không hề dễ dàng", công ty cho biết.

Sony PS Vita. Ảnh: The Verge.

Sony lấy lý do rằng PS3, PS Vita không còn khả năng đáp ứng các hệ thống thương mại điện tử và tiêu chuẩn xử lý thanh toán hiện đại. PS Store ra mắt lần đầu cùng PS3 vào năm 2006, trong khi PS Vita là 2011.

PS Store trên PS3 sẽ ngừng hoạt động theo từng khu vực, kể từ tháng 8 năm nay và hoàn tất vào tháng 7/2027. Trong khi đó, cửa hàng trên PS Vita sẽ đồng loạt ngừng hoạt động trên toàn cầu từ tháng 7/2027.

Sau mốc trên, người dùng PS3 và PS Vita sẽ không thể mua game trên PS Store, nhưng vẫn có thể tải nội dung đã mua "trong tương lai gần".

"Chúng tôi biết thông tin này có thể khiến người dùng PS3 và PS Vita thất vọng, vốn có những tình cảm đặc biệt với thế hệ này", Sony nhấn mạnh.

Việc ngừng hỗ trợ PS Store trên các hệ máy cũ làm dấy lên lo ngại với nhóm người thích sưu tầm game vật lý. Họ cho rằng việc tải và lưu game trên kỹ thuật số hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhà sản xuất muốn hỗ trợ bao lâu.