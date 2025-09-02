Sony khiến người dùng phẫn nộ

Sony gây tranh cãi khi giới hạn tính năng giám sát UVC trên ứng dụng Monitor & Control, buộc người dùng phải trả phí và chỉ hỗ trợ trên một số mẫu Xperia cao cấp.

Người dùng phải trả phí để sử dụng tính năng quan trọng trên Sony Xperia. Ảnh: Android Authority.

Sony vừa có động thái gây tranh cãi khi giới hạn một trong những tính năng nổi bật của dòng Xperia, vốn được nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá cao. Quyết định này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trong cộng đồng sử dụng máy ảnh Sony.

Dòng smartphone Xperia từ lâu không phải là lựa chọn phổ biến với số đông người dùng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, với nhóm khách hàng là người dùng máy ảnh Sony, sản phẩm này lại mang một giá trị đặc biệt. Thông qua ứng dụng Monitor & Control, điện thoại có thể trở thành màn hình cảm ứng phụ để điều khiển máy ảnh, trực quan hơn nhiều so với màn hình nhỏ tích hợp sẵn trên máy ảnh.

Ứng dụng này vốn tương thích với iPhone, iPad và hầu hết thiết bị Android, cho phép giám sát nhiều camera cùng lúc, hiển thị biểu đồ, đồ thị màu dạng sóng và có thể hoạt động qua kết nối có dây lẫn không dây. Đặc biệt, với những nhà quay phim hoặc nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tính năng truyền tải video độ phân giải cao qua kết nối có dây gần như loại bỏ độ trễ, cải thiện đáng kể trải nghiệm làm việc.

Tuy nhiên, bản cập nhật Monitor & Control 2.4.0 được phát hành cuối tháng 8 đã thay đổi đáng kể cách Sony cung cấp dịch vụ này. Theo phản ánh của người dùng Reddit có tên super_hot_juice, tính năng UVC (USB Video Class) có dây, vốn cho phép kết nối trực tiếp camera với điện thoại qua cổng USB-C, nay chỉ còn khả dụng trong gói trả phí.

Cụ thể, UVC hiện tại nằm trong gói cơ bản với mức giá 4,99 USD /tháng hoặc 49,99 USD /năm. Đối với những máy ảnh không trang bị cổng USB-C, người dùng buộc phải sử dụng giải pháp thay thế khi kết nối qua cổng mini HDMI cùng bộ chuyển đổi UVC sang HDMI, nhưng vẫn phải trả phí thuê bao để kích hoạt.

Điều gây tranh cãi hơn cả là Sony đã giới hạn tính năng này cho một số mẫu Xperia nhất định. Chỉ những flagship từ Xperia 1 IV trở lên mới có thể sử dụng UVC, mặc dù trên lý thuyết, công nghệ này có thể hoạt động trên các thiết bị hỗ trợ USB-C Gen 3.2. Điều này khiến nhiều người cho rằng ông lớn công nghệ Nhật Bản đang tận dụng tính năng để thúc đẩy doanh số smartphone, thay vì mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Trước bản cập nhật, tính năng UVC cũng hoạt động trên iPhone và iPad Pro sử dụng cổng USB-C. Tuy nhiên, Sony đã loại các sản phẩm của Apple khỏi danh sách hỗ trợ. Người dùng vẫn có thể chọn các ứng dụng UVC bên thứ ba, song sẽ mất quyền truy cập vào những công cụ chuyên dụng mà Sony tích hợp trong Monitor & Control.

Ngoài gói cơ bản, Sony còn giới thiệu gói cao cấp trị giá 22,99 USD /tháng. Gói này cho phép giám sát đồng thời tối đa 20 nguồn phát trực tiếp trên máy Mac, hướng đến đối tượng làm việc trong các dự án quy mô lớn.