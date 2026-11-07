Sony hồi sinh tai nghe huyền thoại

Sau 47 năm, Sony hồi sinh thiết kế tai nghe Walkman huyền thoại với kết nối USB-C, đón đầu xu hướng sử dụng tai nghe có dây đang trở lại.

Sony đưa tai nghe Walkman huyền thoại trở lại với giá 60 USD . Ảnh: Sony.

Sony vừa giới thiệu MDR-3R, mẫu tai nghe có dây lấy cảm hứng từ sản phẩm đi kèm máy nghe nhạc Walkman đầu tiên. Thiết bị có giá 60 USD và bắt đầu lên kệ từ ngày 5/11, đánh dấu sự trở lại của một thiết kế âm thanh nổi tiếng sau 47 năm.

Theo Bloomberg, MDR-3R gần như giữ nguyên kiểu dáng của mẫu tai nghe ra mắt cùng Walkman TPS-L2 năm 1979. Sản phẩm có phần chụp tai nhỏ, khung kim loại mảnh và lớp đệm mút màu cam hoặc xanh dương đặc trưng.

Sony cũng tái hiện phong cách bao bì và sách hướng dẫn của phiên bản gốc. Tuy nhiên, công ty bổ sung một số tính năng để phù hợp với các thiết bị hiện đại.

Thay vì sử dụng chân cắm âm thanh 3,5 mm như trước, MDR-3R chuyển sang cổng USB-C. Người dùng có thể kết nối trực tiếp với điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop tương thích mà không cần Bluetooth.

Tai nghe còn tích hợp micro để đàm thoại với bộ điều khiển trên dây. Nhờ đó, người dùng có thể điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát hoặc nhận cuộc gọi.

“Walkman phiên bản mới không cần sạc pin, ghép nối hay cập nhật. Người dùng chỉ cần cắm vào để nghe nhạc hoặc xem video”, Sony cho biết.

Về âm thanh, công ty tiếp tục sử dụng màng loa đường kính 23 mm như thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, Sony đã điều chỉnh một số chi tiết để đáp ứng thị hiếu nghe nhạc hiện nay, đồng thời giữ lại đặc trưng âm thanh của mẫu cũ.

MDR-3R cũng có thiết kế nhẹ, phù hợp với nhu cầu nghe nhạc trong thời gian dài. Đổi lại, sản phẩm không hỗ trợ chống ồn chủ động như nhiều tai nghe hiện đại.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Sony còn hợp tác với Netflix để giới thiệu mẫu tai nghe lấy cảm hứng từ loạt phim Stranger Things.

Phiên bản đặc biệt có đệm tai màu đỏ và đen, logo bộ phim trên khung cùng hộp đựng riêng. Sản phẩm có giá 80 USD , cao hơn 20 USD so với bản thông thường.

Sự trở lại của MDR-3R diễn ra khi người tiêu dùng đang dần ưa chuộng tai nghe có dây trở lại. Nhiều người lựa chọn loại phụ kiện này vì không muốn mất thời gian sạc pin hoặc ghép nối Bluetooth.

Dù tai nghe không dây vẫn phổ biến, sự xuất hiện của MDR-3R cho thấy các nhà sản xuất đang tìm lại sức hút của những sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng và mang thiết kế hoài cổ.