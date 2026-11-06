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Công nghệ

Bluetooth sắp có thay đổi lớn

  • Thứ sáu, 6/11/2026 13:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bluetooth sắp có bước nâng cấp lớn về tốc độ truyền dữ liệu, hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh và mở rộng khả năng kết nối trên các thiết bị thông minh.

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Chuẩn Bluetooth mới có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu lên gần 4 lần. Ảnh: The Verge.

Hiệp hội Bluetooth SIG vừa công bố công nghệ High Data Throughput (HDT), giúp các thiết bị không dây truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Với cải tiến này, tốc độ tối đa của Bluetooth Low Energy (LE) có thể tăng từ 2 Mbps lên 7,5 Mbps, tương đương gần 4 lần.

Theo CNET, HDT sẽ trở thành một phần của chuẩn Bluetooth Core 7.0. Những sản phẩm đầu tiên hỗ trợ công nghệ mới dự kiến xuất hiện vào đầu năm 2027, trong đó tai nghe không dây là nhóm được ưu tiên.

Hiện nay, chuẩn kết nối Bluetooth xuất hiện trên hầu hết điện thoại, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh. Công nghệ này giúp các sản phẩm trao đổi dữ liệu mà không cần dây cáp. Tuy nhiên, khi đồng hồ thông minh, kính tích hợp AI và các thiết bị nhà thông minh ngày càng phát triển, nhu cầu truyền tải dữ liệu cũng tăng theo.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Bluetooth SIG tập trung cải tiến Bluetooth LE, công nghệ kết nối vốn có ưu điểm tiết kiệm năng lượng.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở cách thiết bị truyền và nhận tín hiệu. HDT sử dụng phương thức điều chế mới, cho phép gửi nhiều dữ liệu hơn trong cùng một khoảng thời gian. Nhờ đó, tốc độ kết nối tăng mà không nhất thiết tiêu thụ nhiều điện hơn.

Tai nghe không dây dự kiến hưởng lợi đầu tiên từ tốc độ truyền tải cao hơn. Băng thông lớn hơn sẽ tạo điều kiện để các nhà sản xuất phát triển những tính năng âm thanh cao cấp, vốn cần trao đổi nhiều dữ liệu giữa điện thoại và phụ kiện.

Ngoài lĩnh vực âm thanh, HDT còn mở ra nhiều ứng dụng trên đồng hồ, kính thông minh và các thiết bị gia dụng.

“Hãy tưởng tượng một chiếc đồng hồ thông minh có thể đồng bộ hàng giờ dữ liệu tập luyện với điện thoại chỉ trong vài giây”, ông Øyvind Strøm, Phó chủ tịch điều hành bộ phận kết nối tầm ngắn tại Nordic Semiconductor, chia sẻ.

Theo ông, Bluetooth HDT sẽ tạo điều kiện cho nhiều ứng dụng phức tạp hơn, đặc biệt những sản phẩm cần trao đổi lượng dữ liệu lớn.

Dù vậy, người dùng chưa thể trải nghiệm ngay những cải tiến này. Bluetooth SIG hiện chưa công bố danh sách thiết bị hỗ trợ cũng như thời điểm mở bán cụ thể.

Theo CNET, các nhà sản xuất có thể mất nhiều thời gian, thậm chí vài năm, để đưa một chuẩn kết nối mới vào sản phẩm.

Ngoài ra, mức 7,5 Mbps chỉ là tốc độ tối đa theo thông số kỹ thuật. Hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào phần cứng và điều kiện kết nối.

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Minh Hoàng

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