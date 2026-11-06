Đừng mắc sai lầm này khi lau màn hình laptop

Dung dịch lau mắt kính không an toàn tuyệt đối với màn hình laptop. Một trường hợp MacBook loang màu sau khi vệ sinh đặt ra cảnh báo về cách làm sạch thiết bị.

Một số người vẫn dùng nước lau kính để vệ sinh cho màn hình điện tử. Ảnh: F.Shop.

Nước lau kính cửa sổ thường không được khuyến nghị để vệ sinh màn hình laptop do có thể chứa các thành phần tẩy rửa mạnh, ảnh hưởng đến bề mặt hiển thị. Tuy nhiên, với dung dịch lau mắt kính, nhiều người lại cho rằng sản phẩm có công thức làm sạch nhẹ hơn nên sẽ không gây tác động tương tự.

Thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Một dung dịch được thiết kế để làm sạch tròng kính mắt không hoàn toàn phù hợp với màn hình điện tử. Dù cả hai bề mặt đều có thể sử dụng lớp phủ chống phản chiếu, vật liệu, cấu trúc lớp phủ và yêu cầu tương thích hóa chất của chúng không nhất thiết giống nhau.

Một tài khoản gần đây chia sẻ hình ảnh màn hình chiếc MacBook Pro 2017 xuất hiện những vùng loang màu xanh, vàng và trắng sau khi người này sử dụng dung dịch vệ sinh mắt kính để lau. Hồng Anh (phường Xuân Tảo, Hà Nội), chủ bài đăng, cho biết máy vẫn dùng màn hình nguyên bản, chưa từng thay thế linh kiện.

"Tôi vừa đổi từ Windows sang nên không biết mà xịt thẳng nước lau mắt kính lên màn hình. Hôm sau tôi phát hiện trên màn hình xuất hiện vết loang theo đúng những vết lau", Hồng Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hồng Anh cho biết máy tính bị loang màu xanh sau khi dùng nước lau mắt kính vệ sinh. Ảnh: NVCC.

Trong phần thảo luận, một người có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị nhận định tình trạng tương tự có khả năng xuất hiện ở những mẫu máy đời cũ hơn. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa các dòng laptop mới hoàn toàn miễn nhiễm với vấn đề liên quan đến lớp phủ màn hình.

Một trong những lý do khiến người dùng dễ nhầm lẫn là cả tròng kính mắt và màn hình điện tử đều có thể được xử lý bằng lớp phủ chống phản chiếu. Công nghệ này giúp hạn chế ánh sáng phản xạ, cải thiện khả năng quan sát. Tuy nhiên, hai bề mặt được cấu tạo khác nhau.

Tròng kính mắt có thể làm từ thủy tinh hoặc vật liệu nhựa quang học, kết hợp nhiều lớp xử lý như lớp phủ cứng, chống phản chiếu, chống bám nước và dầu. Trong khi đó, màn hình laptop sử dụng cấu trúc vật liệu và lớp xử lý bề mặt riêng, tùy theo thiết kế của từng nhà sản xuất.

Mỗi loại bề mặt có yêu cầu tương thích hóa chất khác nhau. Zeis, hãng chuyên về thiết bị quang học, cũng phân biệt sản phẩm vệ sinh tròng kính và màn hình điện tử.

Theo hướng dẫn của hãng, khăn lau tròng kính được thiết kế để làm sạch các loại kính, đặc biệt là tròng kính có lớp phủ chất lượng cao. Với điện thoại, máy tính bảng và TV, hãng khuyến nghị sử dụng sản phẩm vệ sinh màn hình chuyên dụng.

Ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến bề mặt hiển thị, cách sử dụng dung dịch cũng rất quan trọng. Việc xịt trực tiếp chất lỏng lên màn hình có thể khiến dung dịch chảy xuống các cạnh, lọt vào khe hở và ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Dell cảnh báo phương pháp vệ sinh không phù hợp có thể khiến màn hình xuất hiện lớp màng trắng đục, phai màu, vùng tối không đồng đều hoặc bong bề mặt.

Thay vì sử dụng các loại nước lau kính hoặc dung dịch tẩy rửa gia dụng sẵn có, người dùng nên ưu tiên hướng dẫn vệ sinh từ nhà sản xuất laptop. Quy định có thể khác nhau giữa các thương hiệu, thậm chí giữa từng dòng sản phẩm.

Với MacBook, Apple khuyến nghị tắt máy, rút nguồn điện trước khi vệ sinh. Người dùng nên làm ẩm một chiếc khăn mềm, không xơ bằng nước, sau đó nhẹ nhàng lau màn hình.

Với những vết bẩn khó làm sạch, hãng cho phép sử dụng khăn thấm dung dịch cồn isopropyl 70% để lau nhẹ màn hình laptop. Apple cũng nhấn mạnh không xịt trực tiếp chất lỏng lên thiết bị, tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở và không dùng chất tẩy rửa có tính mài mòn.