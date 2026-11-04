Leo đèo, vượt núi để xoá vùng lõm sóng ở Lạng Sơn

Anh Bàn Phúc Trình (43 tuổi, người dân bản Lân Đặt) cho biết, trước kia khi bản chưa có sóng điện thoại, người dân phải tự tìm những vị trí bắt được sóng để liên lạc. "Khi cần dùng điện thoại, tôi phải dựng một chiếc cột ở nơi có sóng rồi treo máy lên, để đó cả ngày lẫn đêm. Khi cần gọi điện, bà con lại phải đến vị trí đó để sử dụng. Tuy nhiên, sóng ở những vị trí này không ổn định. Có khi điện thoại hiển thị hai, ba vạch sóng nhưng cũng có lúc hoàn toàn mất sóng, gây nhiều bất tiện. Nếu vị trí treo điện thoại không bắt được sóng, người dân phải đi lên đỉnh đèo cách hàng km để tìm sóng từ bên ngoài rồi mới gọi điện được", anh Trình kể lại.