Nghi ngờ dành cho công ty sở hữu AI mạnh nhất thế giới

Thương vụ IPO kỷ lục của Anthropic đang đối mặt với hoài nghi, khi mức định giá 1.500 tỷ USD được cho là quá cao trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ lao dốc.

Một màn hình giới thiệu về đợt IPO sắp tới của Antthropic. Ảnh: Reuters.

Các nhà đầu tư lớn đang ngày càng nghi ngờ khả năng Anthropic đạt mức định giá 1.500 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sự việc diễn ra sau khi thị trường công nghệ trải qua đợt bán tháo mạnh, theo WSJ.

Anthropic dự kiến tổ chức IPO vào tuần trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, với mục tiêu huy động tới 100 tỷ USD . Nếu đạt được mức định giá kỳ vọng khoảng 1.500 tỷ USD , đây có thể trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, triển vọng của thương vụ đang trở nên kém chắc chắn khi tâm lý nhà đầu tư thay đổi. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây đã ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận mức định giá cao của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Ba nhà đầu tư lớn dự định tham gia đợt IPO cho biết mức định giá của Anthropic nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh giảm. Một trong số đó nhận định con số này có thể chỉ còn khoảng 1.000 tỷ USD .

Một nhà đầu tư khác cho rằng Anthropic vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục các tổ chức tài chính tiếp tục rót vốn lớn vào lĩnh vực AI, ngay cả khi thị trường phục hồi. Các tổ chức này vừa phải chịu nhiều tổn thất từ đợt bán tháo cổ phiếu gần đây nên sẽ rất e ngại trước các khoản đầu tư mạo hiểm.

Nhà đầu tư này cũng đặt ra khả năng Anthropic sẽ trì hoãn kế hoạch IPO. Một phương án khác là công ty huy động ít vốn hơn dự kiến. Tính đến ngày 30/9, Anthropic có 146,6 tỷ USD tiền mặt.

Theo Reuters, kế hoạch IPO của Anthropic có thể tạo ra tác động đáng kể đến thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung. Nguyên nhân đến từ quy mô thương vụ cũng như mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh của công ty với những tên tuổi lớn ngành công nghệ, bao gồm Google, Amazon và Nvidia.

Các lãnh đạo Anthropic cùng những cố vấn dự kiến gặp nhau trong vài ngày tới để thảo luận về kế hoạch IPO. Công ty vẫn tránh cam kết với những phương án cụ thể trong suốt quá trình chuẩn bị nhằm duy trì sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm và quy mô niêm yết.

Trước đó, Anthropic được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục IPO do SpaceX thiết lập hồi tháng 6. Tuy nhiên, tâm lý phản đối các khoản đầu tư vào AI đã gia tăng trong tuần này. Hôm 5/11, các công ty thuộc chỉ số Nasdaq Composite mất tổng cộng 2.500 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Diễn biến này xảy ra chỉ hai ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong đó, một nhóm chính trị gia hoài nghi về AI giành được quyền lực và thông qua các lệnh tạm hoãn có thể làm chậm quá trình phát triển trung tâm dữ liệu tại nước này.

Ngay cả trước đợt bán tháo ngày 5/11, sự hào hứng của giới đầu tư đối với các doanh nghiệp AI đã có dấu hiệu suy giảm. Đối thủ của Anthropic là OpenAI mới huy động được chưa đến một nửa mục tiêu 30 tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất, theo WSJ.

Tính đến nay, OpenAI đã nhận được 11 tỷ USD vốn đầu tư, tương ứng mức định giá 1.250 tỷ USD . Con số này thấp hơn mức định giá mà công ty từng đặt mục tiêu ban đầu.