Sony Cinema Line FX5 đồng hành Hương Tràm trong MV ‘Gái Nghệ’

Những năm gần đây, ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự bứt phá của phim ảnh và nội dung số.

Khi chất lượng sản xuất ngày càng được nâng cao, các nhà làm phim cũng cần giải pháp ghi hình đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất chuyên nghiệp và hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Ngành công nghiệp sáng tạo Việt trước yêu cầu mới

Sự chuyển mình của thị trường đặt ra nhu cầu về thiết bị đủ mạnh để hỗ trợ người làm nghề hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất cao.

Đó cũng là định hướng mà ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Cinema Line FX5: “Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ có giá trị khi giúp nhà sáng tạo tự do hiện thực hóa ý tưởng và kể câu chuyện riêng mình một cách trọn vẹn”.

Ông Nakashima Tomohiro (CEO Sony Việt Nam) chia sẻ tầm nhìn của Sony trong việc kiến tạo hệ sinh thái Cinema Line cho cộng đồng sáng tạo.

Sự hiện diện của Cinema Line FX5 tại Việt Nam phản ánh niềm tin của Sony vào tiềm năng phát triển của cộng đồng sáng tạo trong nước. Từ định hướng đó, Sony phát triển hệ sinh thái Cinema Line gồm máy quay, ống kính G Master, quy trình hậu kỳ đồng bộ cùng hoạt động kết nối cộng đồng sáng tạo, đồng hành nhà làm phim trong hành trình sản xuất.

Sony Cinema Line FX5 dẫn lối sáng tạo

Hội tụ diện mạo điện ảnh đỉnh cao cùng khả năng vận hành tinh chỉnh trong thân máy gọn nhẹ, dòng Cinema Line FX5 tiếp thêm sức mạnh để nhà làm phim tự tin bước vào giai đoạn tiếp theo trên hành trình chuyên nghiệp.

Cinema Line FX5 khai mở chuẩn mực mới của sáng tạo điện ảnh.

Sở hữu cảm biến Exmor RS CMOS full-frame 16,6 MP mới cùng bộ xử lý BIONZ XR2 tích hợp AI, Sony Cinema Line FX5 hỗ trợ ghi hình 5K Open Gate, mang lại không gian hậu kỳ rộng hơn để linh hoạt cắt khung hình cho nhiều định dạng trình chiếu mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh.

FX5 cũng là dòng FX đầu tiên được trang bị công nghệ Dual Gain Shooting, giúp mở rộng dải nhạy sáng, giảm nhiễu và tái hiện chi tiết tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Ba mức Base ISO 800, 4.000 và 12.800 cùng khả năng ghi 16-bit RAW X-OCN hỗ trợ quy trình hậu kỳ chuyên nghiệp. Tất cả tạo nên hệ thống ghi hình đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất điện ảnh hiện đại, đồng thời mang đến sự linh hoạt để nhà làm phim hiện thực hóa ý tưởng.

Thiết kế thân máy phẳng phía trên nhỏ gọn cùng báng tay cầm chắc chắn mang đến trải nghiệm cầm tay thoải mái khi làm việc. Kết hợp ống kính nhỏ gọn của Sony, FX5 trở thành hệ thống quay cơ động, linh hoạt khi sử dụng với gimbal, trong không gian hẹp và tình huống khác.

Một số hình ảnh hậu trường đằng sau MV Gái Nghệ.

Cùng ê-kíp "Gái Nghệ" kể câu chuyện bản sắc

Lợi thế về chất lượng hình ảnh và khả năng vận hành linh hoạt của Sony Cinema Line FX5 được thể hiện trong dự án thực tế, trong đó có MV Gái Nghệ của Hương Tràm.

Ê-kíp trên set quay MV Gái Nghệ cùng Sony Cinema Line FX5.

Sony Cinema Line FX5 đồng hành ê-kíp trong quá trình ghi hình. Thiết bị giúp ghi lại khoảnh khắc đời thường giữa khu chợ quê, con ngõ nhỏ hay bối cảnh đông người mà vẫn giữ được dòng cảm xúc của câu chuyện.

Đạo diễn Lương Thiên Lương cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Sony Cinema Line FX5. Sự linh hoạt của FX5 giúp ê-kíp thực hiện được nhiều khung hình ấn tượng”.

Trong khi đó, đạo diễn Kiên Ứng đánh giá cao khả năng phối hợp của Sony Cinema Line FX5 trong dự án thực tế: “Điều tôi thích khi kết hợp Cinema Line FX5 với BURANO là hai máy có thể vận hành song song nhưng vẫn cho màu sắc đồng nhất. Việc đồng bộ màu sắc giữa hai hệ thống diễn ra nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian hậu kỳ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh”.

Ở vai trò đạo diễn hình ảnh, DOP Nghĩa Minh Phan đánh giá cao khả năng đồng bộ của Cinema Line FX5: “Khi xem lại hình ảnh từ Cinema Line FX5 và BURANO, tôi gần như không thấy sự khác biệt chất lượng và màu sắc. Điều đó giúp ê-kíp dễ dàng kết hợp cả hai trong cùng dự án mà vẫn đảm bảo sự đồng nhất hình ảnh”.

Đạo diễn Lương Thiên Lương và đạo diễn Kiên Ứng ấn tượng khi sử dụng Sony Cinema Line FX5 trong quá trình thực hiện MV Gái Nghệ.

Những trải nghiệm từ ê-kíp thực hiện MV Gái Nghệ được chia sẻ tại sự kiện ra mắt Sony Cinema Line FX5 tại Việt Nam - nơi nhà làm phim, nhà sáng tạo nội dung trực tiếp sử dụng sản phẩm, đồng thời trao đổi về yêu cầu và quy trình sản xuất.

Thông qua hệ sinh thái Cinema Line, hệ ống kính G Master, quy trình hậu kỳ đồng bộ cùng hoạt động kết nối cộng đồng, Sony tiếp tục đồng hành nhà làm phim và cộng đồng sáng tạo trong hành trình hiện thực hóa câu chuyện Việt bằng chất lượng điện ảnh chuyên nghiệp, đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.