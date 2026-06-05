Sony ra mắt bộ đôi thiết bị hình ảnh cao cấp tại Việt Nam

Sony Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi sản phẩm gồm máy ảnh Alpha 7R VI và ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master.

Đây là hai thiết bị thuộc hệ sinh thái Alpha, hướng đến nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, nhà sáng tạo nội dung và các đội ngũ sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong bối cảnh thị trường camera cao cấp tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Theo số liệu được Sony công bố, phân khúc camera có giá trên 60 triệu đồng tăng trưởng 26% trong năm 2024 và tiếp tục tăng gần 98% trong năm 2025. Trong bối cảnh đó, Sony tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khi chiếm hơn 55% thị phần của phân khúc này tại Việt Nam, theo chia sẻ của ông Nakashima Tomohiro, Tổng giám đốc Sony Electronics Việt Nam.

Alpha 7R VI -bước nhảy vọt về độ phân giải

Alpha 7R VI là thế hệ thứ 6 của dòng máy ảnh Alpha 7R. Sony cho biết đây là mẫu máy ảnh mirrorless full-frame 66,8 megapixel, mang đến độ phân giải và hiệu suất chụp liên tục cao nhất trong dòng Alpha tại thời điểm công bố.

Ông Nakashima Tomohiro, Tổng giám đốc Sony Electronics Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Kế thừa di sản dẫn đầu về độ phân giải của dòng Alpha 7R, mẫu máy ảnh mirrorless full-frame mới được trang bị cảm biến chiếu sáng sau Exmor RS CMOS xếp chồng toàn phần, với độ phân giải xấp xỉ 66,8 megapixel hiệu dụng, kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2 thế hệ mới. Sự kết hợp này mang đến độ phân giải vượt trội, khả năng tái tạo màu sắc chính xác và hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều tình huống sáng tạo khác nhau, từ chụp chân dung chuyển động, thể thao, động vật hoang dã đến phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Máy ảnh mirrorless full-frame 66,8 megapixel mang đến độ phân giải và hiệu suất chụp liên tục cao nhất trong dòng Alpha.

Đáng chú ý, Alpha 7R VI tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng cùng công nghệ Real-time Recognition AF+, giúp nhận diện và bám theo chủ thể chuyển động nhanh với độ chính xác cao. Tốc độ đọc cảm biến nhanh hơn khoảng 5,6 lần so với thế hệ trước, cho phép chụp liên tục không blackout lên đến khoảng 30 khung hình/giây.

Bên cạnh khả năng chụp ảnh, Alpha 7R VI còn hỗ trợ quay video 8K 30p, cùng khả năng quay 4K 60p và 4K 120p toàn khung hình, đáp ứng nhu cầu sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Đại diện Sony giới thiệu những nâng cấp nổi bật trên Alpha 7R VI.

FE 100-400mm F4.5 GM OSS - ống kính siêu tele cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp

Cùng với Alpha 7R VI, Sony giới thiệu ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master, thành viên mới nhất thuộc dòng ống kính cao cấp G Master dành cho máy ảnh full-frame Alpha ngàm E.

Ống kính zoom siêu tele với khẩu độ cố định F4.5, tốc độ lấy nét tự động nhanh hơn gấp 3 lần và khả năng tác nghiệp cơ động vượt trội.

Ống kính sở hữu dải tiêu cự 100-400 mm cùng khẩu độ cố định F4.5, hướng đến các thể loại cần tầm với xa và tốc độ phản hồi cao như động vật hoang dã, chim chóc, thể thao và báo chí. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi khả năng bắt trọn khoảnh khắc với độ chính xác cao trong nhiều điều kiện tác nghiệp.

Đại diện Sony giới thiệu những nâng cấp nổi bật trên FE 100-400mm F4.5 GM OSS.

Về chất lượng hình ảnh, FE 100-400 mm F4.5 GM OSS kế thừa những ưu điểm quang học đặc trưng của dòng G Master với hệ thống thấu kính ED XA, XA, Super ED và ED, giúp duy trì độ sắc nét cao trên toàn dải tiêu cự. Lớp phủ Nano AR Coating II hỗ trợ giảm hiện tượng lóa sáng và bóng ma, trong khi khẩu độ tròn 11 lá tạo hiệu ứng bokeh mượt mà.

Sony cũng nâng cấp hiệu suất lấy nét với bốn động cơ tuyến tính XD Linear Motors, cho tốc độ lấy nét tự động nhanh hơn khoảng 3 lần và cải thiện khả năng bám theo chủ thể chuyển động. Với thiết kế thu phóng bên trong, trọng lượng khoảng 1.840 g, hệ thống chống rung hỗ trợ Active Mode, tính năng bù trừ hiện tượng breathing khi lấy nét và bốn nút Focus Hold, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu tác nghiệp chuyên nghiệp trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sony đặt niềm tin vào cộng đồng sáng tạo Việt Nam

Theo Sony, việc giới thiệu Alpha 7R VI và FE 100-400 mm F4.5 GM OSS tại Việt Nam phản ánh niềm tin của hãng vào tiềm năng phát triển của thị trường trong nước. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường sáng tạo năng động nhất Đông Nam Á với sự phát triển nhanh của thế hệ nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và nhà sáng tạo nội dung số.

Sony cho biết hãng không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng niềm tin thương hiệu và đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo trong dài hạn thông qua đổi mới công nghệ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và hỗ trợ người dùng phát triển năng lực sáng tạo.

Alpha 7R VI và ống kính FE 100-400 mm F4.5 GM OSS đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ lần lượt là 113,99 triệu đồng và 115,99 triệu đồng.

Độc giả xem chi tiết sản phẩm tại: www.sony.com.vn/electronics/may-anh-ky-thuat-so-may-anh/