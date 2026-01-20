Sony bán một phần mảng TV cho hãng Trung Quốc

Liên doanh phần cứng mới do Sony và TCL nắm cổ phần, vẫn giữ thương hiệu TV Sony Bravia trên toàn cầu.

Sony dần tập trung vào các sản phẩm giải trí chủ lực. Ảnh: Reuters.

Sony vừa công bố kế hoạch tách mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình (bao gồm TV), thành lập liên doanh mới cùng TCL. Thông báo ngày 20/1 cho biết 2 bên đã ký thỏa thuận không ràng buộc về liên doanh, TCL giữ 51% cổ phần và Sony nắm 49%.

Theo The Verge, việc hợp tác cùng Sony có thể giúp TCL thâm nhập thị trường TV cao cấp sau nhiều năm liên tục cải tiến công nghệ. Nếu được thông qua, thỏa thuận cũng đặt dấu chấm hết một kỷ nguyên của Sony, mở ra cơ hội cho những dòng TV Bravia giá rẻ hơn, kết hợp khả năng xử lý ảnh chất lượng cao từ Sony cùng công nghệ do TCL phát triển.

Sony và TCL đặt mục tiêu hoàn tất các thỏa thuận ràng buộc vào cuối tháng 3, dự kiến thành lập liên doanh vào tháng 4/2027. Thời gian có thể thay đổi dựa vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và những điều khoản hợp tác khác.

Liên doanh mới dự kiến duy trì thương hiệu Sony và Bravia, phụ trách các hoạt động trên toàn cầu từ thiết kế, sản xuất, bán hàng, logistics cho TV và thiết bị âm thanh gia đình.

Thông báo của Sony cho biết sự hợp tác giúp tận dụng công nghệ âm thanh/hình ảnh, giá trị thương hiệu, quản trị chuỗi cung ứng và chuyên môn vận hành từ Sony. Trong khi đó, TCL có thể ứng dụng công nghệ màn hình, lợi thế chuỗi cung ứng, hiện diện toàn cầu và hiệu quả chi phí.

Kimio Maki, CEO Sony, cho biết sự hợp tác tạo ra giá trị mới cho khách hàng trong lĩnh vực giải trí gia đình, mang đến trải nghiệm âm thanh, hình ảnh hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch TCL D.U. Juan kỳ vọng liên doanh mới giúp công ty nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng quy mô, tối ưu hóa chuỗi cung ứng để "cung cấp sản phẩm, dịch vụ vượt trội cho khách hàng".

TCL, một trong những tập đoàn điện tử lớn và lâu đời nhất Trung Quốc, đã dành nhiều năm mở rộng thị trường nước ngoài. Tại triển lãm điện tử CES 2026, TCL sở hữu một trong những gian hàng nổi bật nhất. Công ty từng được cấp phép sử dụng nhiều thương hiệu di động như BlackBerry và Alcatel.

Trong khi đó, Sony gần đây tập trung mở rộng mảng kinh doanh dựa trên bằng sáng chế gồm phim hoạt hình, phim điện ảnh, âm nhạc và phát sóng thể thao, đồng thời thu hẹp hoạt động trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng.

Theo liên doanh mới, TCL sẽ cung cấp công nghệ cho TV Sony Bravia tương lai. Ảnh: Sony.

Trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2025, mảng kinh doanh TV và âm thanh gia đình của Sony ghi nhận doanh thu 3,8 tỷ USD , giảm 10% so với năm trước. Hãng đã mua cổ phần tại Bandai Namco Holdings để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực game, phim hoạt hình và giải trí.

Đối mặt biên lợi nhuận giảm và cạnh tranh gay gắt, Sony đã đóng cửa hoặc thu hẹp một số mảng kinh doanh như máy tính, tablet, máy nghe nhạc di động cũng như TV giá rẻ.

Nhìn chung, các công ty Nhật Bản dần đánh mất thị phần TV vào tay đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo Nikkei, những hãng như TCL, Hisense và Xiaomi đang tích cực mở rộng ra nước ngoài, tận dụng quy mô và hiệu quả chi phí để giành thị phần.

Nhà sản xuất này cũng không tự chủ hoàn toàn trong việc sản xuất tấm nền. Họ phụ thuộc vào LG trong cuộc đua OLED vốn là mảnh đất của các hãng Trung Quốc. Trong khi đó, sản phẩm LCD giá rẻ khó cạnh tranh về thông số với đối thủ Trung Quốc.

Để so sánh, Sharp đã thuộc quyền kiểm soát của Foxconn từ năm 2016, Toshiba bán mảng kinh doanh TV cho Hisense vào 2018. Hitachi rút khỏi thị trường nội địa năm 2018, trong khi Panasonic thu hẹp quy mô sản xuất.

Theo Bloomberg, TV Sony tồn tại nhờ định vị cao cấp, người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho chất lượng hình ảnh và âm thanh cao. Chiến lược marketing của Sony còn xem phần cứng là yếu tố mở rộng trong hệ sinh thái sáng tạo, mang trải nghiệm nội dung chân thực đến nhà sản xuất nội dung bằng thiết bị Sony.