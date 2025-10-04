Song Hye Kyo gây sốt MXH

Song Hye Kyo vừa xuất hiện trong phim Genie, Make A Wish (Thần đèn ơi, ước đi) với vai trò cameo. Song Hye Kyo xuất hiện ở tập 8 và tập 10. Trong cảnh đầu tiên, nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện tự nhận là bạn gái của Iblis (Kim Woo Bin đóng), đồng thời nắm giữ bí mật về quá khứ của Iblis với Ga Young (Suzy).
Xuất hiện với tạo hình công chúa Disney cùng lối trang điểm đậm, trang phục xanh bắt mắt, Song Hye Kyo lập tức gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh của nữ diễn viên trong phim đang được chia sẻ rộng rãi kèm theo nhiều lời khen ngợi.
|
Song Hye Kyo xuất hiện trong phim mới của Suzy, Kim Woo Bin.
Ngoài đời, Song Hye Kyo có mối quan hệ thân thiết với Suzy. Do đó, việc cô tham gia bộ phim có thể để ủng hộ đàn em. Trước đó, Song Hye Kyo cũng chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến bộ phim lên trang cá nhân. Ngoài ra, biên kịch của bộ phim là Kim Eun Sook. Đây cũng là người đứng sau nhiều bộ phim đình đám do Song Hye Kyo đảm nhận, chẳng hạn Hậu duệ mặt trời và The Glory.
Genie, Make a Wish là một bộ phim hài lãng mạn giả tưởng do Kim Eun Sook chấp bút, Ahn Gil Ho đạo diễn, với sự tham gia của Kim Woo Bin và Bae Suzy.
Trong phim, một vị thần tên Iblis thức dậy sau giấc ngủ dài hàng nghìn năm nhờ sự xuất hiện của Ga Young. Iblis ban cho Ga Young 3 điều ước. Trong khi đó, cô gái này mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và trải qua chuỗi ngày đơn điệu, bị kiểm soát bởi những quy tắc nghiêm ngặt của bà ngoại. Khi gặp nhau, cuộc sống của cả hai đã thay đổi.
Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?
Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.
Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.