Song Hye Kyo gây sốt MXH

Xuất hiện chớp nhoáng với vai trò cameo trong "Genie, Make A Wish", Song Hye Kyo lập tức phủ sóng mạng xã hội với vẻ ngoài thu hút.

Song Hye Kyo vừa xuất hiện trong phim Genie, Make A Wish (Thần đèn ơi, ước đi) với vai trò cameo. Song Hye Kyo xuất hiện ở tập 8 và tập 10. Trong cảnh đầu tiên, nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện tự nhận là bạn gái của Iblis (Kim Woo Bin đóng), đồng thời nắm giữ bí mật về quá khứ của Iblis với Ga Young (Suzy).

Xuất hiện với tạo hình công chúa Disney cùng lối trang điểm đậm, trang phục xanh bắt mắt, Song Hye Kyo lập tức gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh của nữ diễn viên trong phim đang được chia sẻ rộng rãi kèm theo nhiều lời khen ngợi.

Song Hye Kyo xuất hiện trong phim mới của Suzy, Kim Woo Bin.

Ngoài đời, Song Hye Kyo có mối quan hệ thân thiết với Suzy. Do đó, việc cô tham gia bộ phim có thể để ủng hộ đàn em. Trước đó, Song Hye Kyo cũng chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến bộ phim lên trang cá nhân. Ngoài ra, biên kịch của bộ phim là Kim Eun Sook. Đây cũng là người đứng sau nhiều bộ phim đình đám do Song Hye Kyo đảm nhận, chẳng hạn Hậu duệ mặt trời và The Glory.

Genie, Make a Wish là một bộ phim hài lãng mạn giả tưởng do Kim Eun Sook chấp bút, Ahn Gil Ho đạo diễn, với sự tham gia của Kim Woo Bin và Bae Suzy.

Trong phim, một vị thần tên Iblis thức dậy sau giấc ngủ dài hàng nghìn năm nhờ sự xuất hiện của Ga Young. Iblis ban cho Ga Young 3 điều ước. Trong khi đó, cô gái này mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và trải qua chuỗi ngày đơn điệu, bị kiểm soát bởi những quy tắc nghiêm ngặt của bà ngoại. Khi gặp nhau, cuộc sống của cả hai đã thay đổi.