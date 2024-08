Sóng gió của 'Bạch Tuyết'

Trailer "Snow White" bản người đóng nhận gần 200.000 lượt dislike, khiến YouTube phải tắt bộ đếm để tránh kịch tính gia tăng.

Hơn thập kỷ qua, Walt Disney Studios liên tục phát triển các phiên bản live-action của một số tác phẩm kinh điển như The Lion King, Lady and the Tramp... Nhưng đáng tiếc, số đông không có thiện cảm với các bản làm lại theo phong cách phim thời đại mới.

Phiên bản người đóng của Snow White and the Seven Dwarves (tạm dịch: Bạch Tuyết và 7 chú lùn) đang hứng chịu chỉ trích dữ dội từ công chúng, giới phê bình vì cốt truyện bị thay đổi, để sao da màu đóng chính.

Tranh cãi không chỉ về màu da của Bạch Tuyết

Rachel Zegler, một diễn viên da màu gốc Colombia, gây tranh cãi ngay từ lúc được công bố đóng nàng công chúa "có làn da trắng như tuyết". Ngọn lửa bất bình còn bùng lên khi các tay paparazzi chụp được ảnh nhóm người đa sắc tộc, đa giới tính lần lượt vào vai 7 chú lùn trong những cảnh quay đầu tiên.

Walt Disney từng xác nhận với Hollywood Reporter rằng nhân vật chính sẽ có cách tiếp cận mới mẻ với 7 chú lùn. Đại diện hãng nói: "Để tránh lặp lại khuôn mẫu từ phim hoạt hình gốc năm 1937, chúng tôi sẽ xử lý theo hướng khác và đã tham khảo ý kiến của cộng đồng người lùn. Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong thời gian tới".

Những bàn tán tiêu cực xung quanh phim Bạch Tuyết chưa dừng ở đó. Trong bài phỏng vấn với Variety, Zegler cho biết nhân vật công chúa trong bản live-action không tìm kiếm tình yêu đích thực, mà đang có gắng thể hiện sự trao quyền cho phụ nữ.

"Đây không còn là năm 1937 nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể viết nên một Bạch Tuyết khác mà? Cô ấy không được hoàng tử cứu và chẳng mơ mộng về tình yêu trai gái. Cô ấy sẽ mơ về việc làm nhà lãnh đạo. Như người qua quá cố của Bạch Tuyết từng nói, con gái ông ấy có thể trở thành bất kỳ mẫu người nào nếu cô không sợ hãi, luôn dũng cảm và cư xử chân thật", Zegler chia sẻ.

Việc để Rachel Zegler đóng vai "công chúa trắng như tuyết" đến nay vẫn gây tranh cãi. Ảnh: Vogue.

Tuy nhiên, quan điểm này lập tức bị phản bác bởi David Hand, con trai của đạo diễn Snow White and the Seven Dwarves từ năm 1937. Hand chỉ trích phiên bản người đóng sắp tới là "sự xúc phạm", mang nặng tính "woke" (phong trào thức tỉnh trước những định kiến và phân biệt chủng tộc ở xã hội phương Tây vài năm gần đây).

"Toàn bộ ý đồ của bộ phim đã bị thay đổi. Tôi hoàn toàn không đồng ý với chuyện đó. Chắc chắn nếu bố tôi và Walt Disney còn sống, họ cũng sẽ phản ứng như vậy", Hand nói với Telegraph.

Ông phát biểu thêm: "Quan điểm của họ quá cực đoan. Họ thay đổi câu chuyện, thay đổi quá trình suy nghĩ của các nhân vật. Họ cố bịa ra những điều mới và tôi không thích bất kỳ điều gì trong số đó. Tôi thấy bị xúc phạm trước điều họ đã làm với tác phẩm kinh điển của bố tôi. Không có sự tôn trọng nào dành cho những gì Disney đã làm và những gì bố tôi đã làm".

Dĩ nhiên, Zegler không ngồi im khi nghe ông Hand lên báo làm rùm beng. Cô lại lên tiếng giải thích cốt truyện và tiếp tục hứng chịu "gạch đá".

Làn sóng chỉ trích kéo dài

Trailer đầu tiên của Snow White được giới thiệu ở sự kiện Destination D23 nhận "bão dislike" một cách hung hăng. YouTube đã xoá bộ đếm lượt không thích về trailer này để tránh đẩy kịch tính đi xa hơn.

Trước đó, khi được đăng trên kênh chính thức của Walt Disney Studios, tính đến tối thứ 7 tuần rồi (ngày 10/8), trailer đã có 193.000 lượt không thích và 47.000 lượt thích, vô số bình luận tiêu cực.

Ngoài số lượt dislike không ngừng tăng, điều đáng chú ý là các diễn viên có chiều cao, vóc dáng và chủng tộc khác nhau đại diện cho 7 chú lùn trong những bức ảnh bị rò rỉ từ năm 2022 lại không xuất hiện trong trailer. Thay vào đó, 7 chú lùn hiện tại trông giống nhân vật hoạt hình.

Hình ảnh mới nhất về Bạch Tuyết và chú lùn gây nhiều tranh luận. Ảnh: Disney.

Các khán giả xem qua đoạn giới thiệu nhận xét 7 chú lùn như bước ra từ phim hoạt hình 3D, gương mặt và ánh mắt vô hồn, biểu cảm có phần thiếu tự nhiên. Tông màu kém tươi sáng của phim bị chê đem tới cảm giác khó chịu và kinh dị.

Có vẻ như Disney đã lắng nghe ý kiến khán giả khi thay thế 7 nhân vật đóng vai chú lùn. Tuy nhiên, lượt dislike vẫn không giảm, theo The Direct.

Tờ báo nhận định: "Bạch Tuyết cuối cùng vẫn là bộ phim được làm ra dành riêng cho trẻ nhỏ. Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng, và có lẽ, sẽ tốt hơn nếu chúng được thưởng thức những nhân vật có cách miêu tả không bắt nguồn từ các tiêu chuẩn xã hội phức tạp, nhạy cảm".

Theo IMDb, phiên bản live-action về Bạch Tuyết dự kiến ​ra mắt tại các rạp ở Mỹ vào ngày 21/3/2025. Tác phẩm bị dời lịch chiếu một năm do ảnh hưởng từ cuộc đình công ở Hollywood. Từ đây cho đến ngày đó, những tranh luận được cho là sẽ tiếp tục.