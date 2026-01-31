Sống có gu: 'Lộng lẫy' hay trở về đúng giá trị bản thân?

Sống có gu không phải để nổi bật, mà là sống đúng với mình và để được tôn trọng. Đó là thông điệp xuyên suốt trong cuốn "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng.

Sách Sống có gu.

Người xưa có câu: "Ăn cho mình, mặc cho người". Nhưng cuốn sách Sống có gu dường như mang tới một thông điệp khác, về việc "ăn cho mình, mặc cũng cho mình".

Trong cuốn sách, tác giả Vi Hằng đặt ra một câu hỏi xuyên suốt: Mỗi lần chúng ta xuất hiện trong đời sống - trong công việc, trong các mối quan hệ, trước người khác - chúng ta đang để lại điều gì?

Từ trải nghiệm bản thân, tác giả đúc rút, "gu" chính là tổng hòa của nhiều yếu tố, tưởng chừng rất nhỏ nhưng sẽ góp phần tạo nên diện mạo của mỗi người: trang phục, ấn tượng đầu tiên, phong thái, giọng nói, mùi hương, cách trò chuyện và lắng nghe, sự nhất quán giữa đời sống online và offline.

Tác giả khẳng định “gu” không phải sở thích hay hình ảnh để thể hiện, mà là kết quả của rất nhiều lựa chọn cá nhân, qua mỗi ngày sống.

Không tạo cao trào, không gây sốc, cuốn sách đưa ra những khoảnh khắc nhỏ, chi tiết thường nhật giúp người đọc soi chiếu bản thân.

Sách Sống có gu được cấu trúc thành bốn phần nội dung chính: ấn tượng đầu tiên, giao tiếp tinh tế, phong thái và sức hút cá nhân, cùng khả năng biểu đạt và lan tỏa giá trị bản thân. Xuyên suốt các chương là tinh thần nhất quán: sống có gu không phải để nổi bật, mà là sống đúng với mình và để được tôn trọng.

Tác giả Vi Hằng từng là nhà báo, sau đó rẽ sang con đường quản trị doanh nghiệp. Bà không chủ đích viết một cuốn sách kỹ năng hướng dẫn độc giả đi theo một phương pháp, con đường có sẵn để có gu. Thông qua những chi tiết nhỏ, thông tin tươngr chừng giản đơn thường nhật, từ thực tiễn cuộc sống, người đọc tự soi chiếu vào bản thân, suy ngẫm và tìm cách để "trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình".