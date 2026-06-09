Son Ye Jin gây tranh luận

Phong cách thời trang của Son Ye Jin tại sự kiện điện ảnh mới đây tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc.

Chiều 8/6, Son Ye Jin tham dự 46th Golden Cinematography Awards diễn ra tại Seoul. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy dài màu hồng nhạt với phom dáng đuôi cá ôm sát cơ thể. Thiết kế cổ vuông giúp tôn lên vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính, vốn là hình ảnh quen thuộc của cô trong mắt công chúng.

Bên cạnh trang phục, kiểu tóc của Son Ye Jin cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì mái tóc bob uốn sóng mềm mại thường thấy, nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc ngắn được tạo độ phồng tự nhiên. Tuy nhiên, có không ít ý kiến nhận xét phong cách lần này của bà xã Hyun Bin cũ kỹ và thiếu sự hiện đại.

Hình ảnh khi Son Ye Jin tham dự 46th Golden Cinematography Awards. Ảnh: Xports News.

Theo Xports News, nhiều khán giả nhận xét trong lần xuất hiện mới nhất, phong cách thời trang của bà xã Hyun Bin có phần sến và cũ kỹ. Chưa kể, kiểu tóc ngắn của nữ diễn viên khiến một số cư dân mạng liên tưởng đến xu hướng tóc thịnh hành vào đầu những năm 2000.

“Ngay cả nữ thần Ye Jin cũng có những kiểu tóc không hợp với mình”, “Mái tóc là điểm đáng thất vọng nhất”, “Phong cách ăn mặc của Son Ye Jin lúc nào cũng kỳ lạ”, “Hãy thay đổi đội ngũ stylist. Việc họ phối giày cao gót đen với chiếc váy đó hoàn toàn thiếu tinh tế”, “Có phải stylist của cô ấy là anti-fan không?”, cộng đồng mạng Hàn Quốc bình luận.

Đây không phải lần đầu Son Ye Jin trở thành tâm điểm bàn luận vì tạo hình tại các sự kiện. Trước đó, nhiều khán giả từng bày tỏ sự không hài lòng với cách xây dựng hình ảnh của nữ diễn viên trên thảm đỏ. Một số bình luận cho rằng phong cách thời trang, trang điểm và làm tóc của cô chưa phát huy được hết lợi thế ngoại hình.

Trong thời gian tới, Son Ye Jin dự kiến tái xuất màn ảnh với hai dự án của Netflix là Scandal và Variety.

Về đời tư, Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin vào tháng 3/2022 và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Cặp sao bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh The Negotiation và tiếp tục trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn nhờ thành công của bộ phim truyền hình Crash Landing on You.