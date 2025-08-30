Son Ye Jin bị chê nhan sắc

Trong loạt ảnh dự Liên hoan phim Venice lần 82, Son Ye Jin gây bàn tán về ngoại hình. Gương mặt cô được nhận xét kém tươi tắn.

Son Ye Jin mới đây lộ diện ở Liên hoan phim Venice lần 82. Sự kiện này diễn ra từ 27/8 đến 9/9. Trong sự kiện, Son Ye Jin mặc đầm họa tiết hoa nổi, xẻ sâu phía trước và khoe lưng trần gợi cảm.

Tuy nhiên, trong một số hình ảnh do người hâm mộ chụp chưa qua chỉnh sửa, Son Ye Jin được nhận xét lộ làn da kém mịn màng với những nếp nhăn khá rõ ở mắt. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực và cho rằng việc nữ diễn viên lão hóa ở tuổi 43 là điều tự nhiên.

Cận cảnh gương mặt gây bàn tán của Son Ye Jin. Ảnh: Fansite.

Thời gian qua, Son Ye Jin vướng tranh cãi. Sự việc xuất phát từ chia sẻ của Hyun Bin trong họp báo phim mới đây. "Nữ diễn viên nhí đóng vai con gái tôi đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi và tôi cứ trả lời mãi cho đến khi máy quay bất ngờ chạy. Nhưng Son Ye Jin chưa bao giờ trả lời em ấy. Vậy nên tôi hỏi cô ấy (ý chỉ Son Ye Jin): 'Thỉnh thoảng em không trả lời được à?' và cô ấy nói: 'Tiền bối, anh lo hộ em nhé'. Tuy nhiên, nghe lời chia sẻ của em ấy hôm nay, tôi nhận ra cô ấy có cách quan tâm theo cách riêng của mình", Hyun Bin kể.

Hình ảnh của Son Ye Jin trong sự kiện. Ảnh: Fansite.

Sau đó, Son Ye Jin giải thích cô cần tập trung để làm việc nên không thể trả lời diễn viên nhí. Nhưng công chúng vẫn chỉ trích Son Ye Jin và cho rằng nữ diễn viên giả tạo, thiếu nhiệt tình với đàn em. Bất chấp việc mẹ của nữ diễn viên nhí Choi So Yul đã lên tiếng bảo vệ Son Ye Jin nhưng công chúng vẫn tấn công cô.

Sau đó, tài khoản Instagram phụ của Son Ye Jin đột ngột biến mất. Theo truyền thông Hàn Quốc, Son Ye Jin xóa bỏ tài khoản này. Tuy nhiên, khi trò chuyện với người hâm mộ ở sân bay khi tới Italy để tham dự liên hoan phim, Son Ye Jin cũng bày tỏ sự bất ngờ khi tài khoản của cô biến mất.