Sơn Tùng M-TP hạ nhiệt

"Chúng ta của tương lai" chưa làm thỏa mãn khán giả về âm nhạc, hình ảnh. Chỉ số cũng khiêm tốn so với kỳ vọng.

Đúng 0h 8/3, 3 sản phẩm âm nhạc được mong chờ của Sơn Tùng, Bích Phương và Suboi chính thức phát hành. Tính tới hiện tại, Chúng ta của tương lai (Sơn Tùng) đang áp đảo về số liệu so với 2 đối thủ. Nhưng về âm nhạc và chất lượng sản phẩm, số đông khán giả nghiêng về Bích Phương nhiều hơn.

Điều gây tiếc nuối ở MV Sơn Tùng, Bích Phương

Sát giờ sản phẩm được phát hành, những người yêu tin đồn của Sơn Tùng và Bích Phương có động thái ủng hộ hai ca sĩ. Tăng Duy Tân, người vướng tin hẹn hò với Bích Phương cách đây không lâu chia sẻ thông tin liên quan đến MV của cô. Trong khi đó, trên trang cá nhân, Sơn Tùng cũng đăng loạt ảnh tình tứ bên Hải Tú. Những hoạt động kể trên khiến khán giả càng quan tâm tới sản phẩm âm nhạc của hai người. Và trong tình thế đó, sự trở lại của Suboi có phần bị lu mờ, im ắng hơn.

Tăng Duy Tân cũng là người sáng tác sản phẩm âm nhạc lần này của Bích Phương. Ê-kíp thực hiện Nâng chén tiêu sầu còn có Drum7, S-Hube Label mà producer DuongK.

Bích Phương tâm sự ngay lần đầu nghe Nâng chén tiêu sầu, cô đã thấy ưng ý bởi sản phẩm bao gồm mọi thứ cô muốn thể hiện, từ âm nhạc, thông điệp tới hình ảnh. MV Nâng chén tiêu sầu được đầu tư mạnh với những hiệu ứng đẹp mắt, ấn tượng. MV là câu chuyện về cô gái cố gắng thoát khỏi mối tình lâu năm và những điều luôn níu chân cô trong quá khứ. Sản phẩm đậm chất điện ảnh được đạo diễn Phương Vũ lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển Kill Bill.

Nâng chén tiêu sầu được nhận xét giống các sản phẩm trước của Tăng Duy Tân. Ảnh: FBNV.

Về mặt âm nhạc, Nâng chén tiêu sầu có giai điệu bắt tai nhưng mang đậm màu sắc của Tăng Duy Tân. Nâng chén tiêu sầu được ví như bản sao của Cắt đôi nỗi sầu, bản hit của Tăng Duy Tân phát hành cách đây không lâu. Nó có bố cục, kể cả cách cài cắm đoạn drop tương tự nhiều ca khúc trước đó của nhạc sĩ này.

Trong khi đó, Chúng ta của tương lai thuộc thể loại Pop R&B. Bài hát dễ nghe nhưng phần beat khá đơn giản, chưa đột phá. Phần lời có nhiều câu hát dễ tạo viral trên mạng xã hội. MV tiếp nối câu chuyện của Chúng ta của hiện tại. Sau khi bị chia cắt, nam chính du hành tới các không gian khác nhau để tìm lấy hình bóng người mình yêu thương. Họ gặp nhau ở 4 thế giới tương ứng với 4 mùa. Thế nhưng, cuối cùng, hình ảnh cô gái ở cả 4 không gian tan biến. MV được xây dựng theo phong cách futuristic.

Với Dâu thiên hạ, Suboi phê phán những áp đặt xã hội lên đôi vai phụ nữ Việt Nam. Cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều ẩn chứa nhiều chi tiết ẩn dụ khác nhau. Sản phẩm có giai điệu khá lạ tai nhưng kén người nghe, câu từ ý nghĩa nhưng không nghe rõ lời nên thông điệp cũng bị mờ nhạt đi.

Sơn Tùng áp đảo Bích Phương nhưng công chúng phản ứng trái chiều

Với vị thế ca sĩ hàng đầu, có lượng fan đông đảo nhất Vpop hiện giờ, Sơn Tùng sớm được dự đoán dẫn đầu về thành tích. Và không ngoài dự đoán, Chúng ta của tương lai hiện áp đảo về số liệu so với 2 đối thủ còn lại.

Sau 18 phút đầu tiên kể từ khi phát hành, thành tích của 3 sản phẩm đã quá chênh lệch, Nâng chén tiêu sầu đạt 2.800 lượt xem, Dâu thiên hạ là 2.400 trong khi Chúng ta của tương lai đạt 510.00 lượt xem.

Tính tới 9h sáng 8/3, tức 9 tiếng kể từ khi ra mắt, Chúng ta của tương lai đạt 2,5 triệu lượt xem, cao gấp nhiều lần so với Dâu thiên hạ (187.000 lượt) hay Nâng chén tiêu sầu (807.000). MV của Bích Phương đứng hạng 6 trong danh mục âm nhạc thịnh hành, còn Sơn Tùng vươn lên hạng 1.

Tuy nhiên, so với những sản phẩm trước của Sơn Tùng, Chúng ta của tương lai giảm nhiệt.

Sau 1 giờ công chiếu, MV thu về 950.000 lượt xem. Trước đó, ngay thời điểm công chiếu, Có chắc yêu là đây đã đạt 900.000 người xem, Hãy trao cho anh là 630.000. Với Muộn rồi mà sao còn, MV đạt 2,5 triệu lượt xem sau khoảng 45 phút đăng tải. Để đạt con số này, Chúng ta của tương lai cần 9 tiếng.

Trên mạng xã hội, vô số bài viết bàn tán và so sánh các sản phẩm được đăng tải. Và khi được hỏi chọn bài hát nào, hầu hết khán giả trả lời Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương. Khán giả đánh giá Nâng chén tiêu sầu là ca khúc có giai điệu bắt tai, lôi cuốn. Họ cũng khen ngợi phần hiệu ứng, kỹ xảo trong MV của nữ ca sĩ.

MV của Sơn Tùng đạt lượt xem lớn nhất. Ảnh: FBNV.

“Tôi không phải fan bên nào, chỉ hóng nhạc thôi thì tạm thời ưng bài Bích Phương hơn”, “Team Bích Phương, nhạc cuốn, MV đẹp”, “Thành tích chưa xét, nhưng nếu chỉ nói về nhạc, tôi chọn Bích Phương”, “Nhạc của Bích Phương rất cuốn hút”, khán giả bình luận.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng cả 2 sản phẩm của Bích Phương lẫn Sơn Tùng đều không thỏa mãn được sự kỳ vọng khán giả. Lý do là bài hát của Sơn Tùng khá mờ nhạt so với vị thế của nam ca sĩ trên thị trường. Trong khi đó, Nâng chén tiêu sầu tuy có hình ảnh chất lượng, giai điệu bắt tai nhưng màu sắc âm nhạc không khác biệt so với những sản phẩm trước của Tăng Duy Tân. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng nghe Nâng chén tiêu sầu, họ cảm giác như Bích Phương đang cover nhạc của Tăng Duy Tân.

“Bích Phương có MV rất đẹp, nhưng nhạc không bằng thời Đi đu đưa đi với Bùa yêu, cảm giác như cover nhạc Tăng Duy Tân thì đúng hơn”, “MV Bích Phương đẹp mà nhạc nghe như Cắt đôi nỗi sầu ver 2”, “Tôi nghe nhạc lần đầu đã thấy ra màu sắc của Tăng Duy Tân, đến khi đi tìm hiểu thông tin sản phẩm thì hóa ra Tăng Duy Tân sáng tác thật”, “Tăng Duy Tân có thể thử sức với màu sắc mới không, bài hát này không khác gì Cắt đôi nỗi sầu”, khán giả bày tỏ.

Ngoài Bích Phương, Sơn Tùng, cuộc chiến âm nhạc dịp 8/3 còn có Hoàng Tôn với MV Say, Cao Thái Sơn với Chẳng sao cả hay Orange. Nhưng những ca sĩ trên có lẽ khó chen chân vào cuộc chiến giữa Bích Phương, Sơn Tùng để tạo nên bất cứ sự đột phá nào về thành tích.