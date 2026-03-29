Sơn La kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới

  Chủ nhật, 29/3/2026 17:56 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Sáng 29/3, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Vi Đức Thọ, Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết thành lập các Ban của HĐND tỉnh và kiện toàn lãnh đạo các Ban nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Đối với khối UBND tỉnh, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Công, Đặng Ngọc Hậu, Nguyễn Minh Tiến và Hà Trung Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc bầu các chức danh được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

HĐND tỉnh Sơn La cũng bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Theo ông Vi Đức Thọ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, thành công của Kỳ họp là nền tảng quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Nông nghiệp, Du lịch, Công nghiệp, Dịch vụ, Xây dựng kết cấu hạ tầng; Chính sách thu hút đầu tư, Công tác an sinh xã hội nhằm cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVI.

Ông Vi Đức Thọ cho biết, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể là hoạt động của các Ban liên quan đến thẩm tra, đảm bảo các nội dung khi ban hành nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu của các bộ phận giúp việc; đồng thời thường xuyên sử dụng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

