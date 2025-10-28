Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Son Heung-min thắng giải đầu tiên tại Mỹ

  • Thứ ba, 28/10/2025 07:02 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Son Heung-min giành giải Bàn thắng đẹp nhất MLS 2025 với siêu phẩm đá phạt trong màu áo Los Angeles FC (LAFC)

Son thắng giải đầu tiên tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Pha đá phạt thành bàn của Son được thực hiện ở phút thứ 6 trong trận đấu với FC Dallas tại MLS hôm 23/8. Bàn thắng này của tiền đạo người Hàn Quốc vượt qua hàng loạt siêu phẩm khác để giành chiến thắng trong cuộc bình chọn công khai trên trang chủ MLS.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ấn tượng của Son trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Mỹ cho LAFC. Bàn thắng của anh nhận được lượng phiếu áp đảo nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, quỹ đạo bóng và độ chính xác tuyệt đối, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn.

Phát biểu sau khi được vinh danh, Son chia sẻ trên trang chủ LAFC: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm từ người hâm mộ. Đây là một khởi đầu tuyệt vời của tôi tại Mỹ, và tôi muốn cùng LAFC giành thêm nhiều chiến thắng nữa".

Gia nhập LAFC vào tháng 8, Son nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Chỉ trong 10 trận ở giai đoạn cuối mùa, tiền đạo người Hàn Quốc ghi tới 9 bàn và có 3 kiến tạo, giúp LAFC trở thành một trong những đội có hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Hôm 29/10, Son sẽ cùng LAFC bước vào vòng play-off MLS, gặp Austin FC ở lượt trận đầu tiên. Với phong độ cao và sự tự tin đang lên, ngôi sao 33 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội nhà cạnh tranh chức vô địch năm nay.

Khoảnh khắc 'triệu view' của Son Heung-min Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Son Heung-min Son Heung-min Son Heung-min lafc mls

    Đọc tiếp

    Vinicius can nhac roi Real Madrid hinh anh

    Vinicius cân nhắc rời Real Madrid

    7 giờ trước 06:31 28/10/2025

    0

    Từ sau El Clasico, Real Madrid vẫn chưa thể hạ nhiệt. Không phải vì chiến thắng, mà vì một “ngọn lửa” đang cháy trong nội bộ: Vinicius vs. Xabi Alonso.

    Be boi chan dong bong da Tho Nhi Ky hinh anh

    Bê bối chấn động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

    7 giờ trước 06:43 28/10/2025

    0

    Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển khi Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phát hiện hàng trăm trọng tài - gồm cả những người cầm còi ở các giải đấu hàng đầu, có tài khoản cá cược bóng đá.

    Cu soc voi Manchester United hinh anh

    Cú sốc với Manchester United

    7 giờ trước 06:44 28/10/2025

    0

    Đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ trải qua một mùa Giáng sinh đặc biệt khi thiếu hai ngôi sao tấn công quan trọng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý