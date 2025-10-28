Son Heung-min thắng giải đầu tiên tại Mỹ

Son Heung-min giành giải Bàn thắng đẹp nhất MLS 2025 với siêu phẩm đá phạt trong màu áo Los Angeles FC (LAFC)

Son thắng giải đầu tiên tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Pha đá phạt thành bàn của Son được thực hiện ở phút thứ 6 trong trận đấu với FC Dallas tại MLS hôm 23/8. Bàn thắng này của tiền đạo người Hàn Quốc vượt qua hàng loạt siêu phẩm khác để giành chiến thắng trong cuộc bình chọn công khai trên trang chủ MLS.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ấn tượng của Son trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Mỹ cho LAFC. Bàn thắng của anh nhận được lượng phiếu áp đảo nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, quỹ đạo bóng và độ chính xác tuyệt đối, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn.

Phát biểu sau khi được vinh danh, Son chia sẻ trên trang chủ LAFC: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm từ người hâm mộ. Đây là một khởi đầu tuyệt vời của tôi tại Mỹ, và tôi muốn cùng LAFC giành thêm nhiều chiến thắng nữa".

Gia nhập LAFC vào tháng 8, Son nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Chỉ trong 10 trận ở giai đoạn cuối mùa, tiền đạo người Hàn Quốc ghi tới 9 bàn và có 3 kiến tạo, giúp LAFC trở thành một trong những đội có hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Hôm 29/10, Son sẽ cùng LAFC bước vào vòng play-off MLS, gặp Austin FC ở lượt trận đầu tiên. Với phong độ cao và sự tự tin đang lên, ngôi sao 33 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội nhà cạnh tranh chức vô địch năm nay.

