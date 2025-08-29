Son Heung-min tạo ảnh hưởng kinh ngạc ở Mỹ

Tiền đạo Son Heung-min tạo ra những tác động rõ rệt tại Los Angeles FC (LAFC) kể từ khi gia nhập cách đây vài tuần.

Son gây sốt khi khoác áo LAFC. Ảnh: Reuters.

Hôm 27/8, LAFC ghi nhận sức ảnh hưởng to lớn của Son thông qua một bài viết trên trang chủ CLB, cho rằng sự xuất hiện của đội trưởng tuyển Hàn Quốc là "một khoảnh khắc chuyển mình" cho câu lạc bộ, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

“Bầu không khí tràn đầy năng lượng trên đường phố và phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ chứng minh rằng tác động của Son vượt xa những gì đội bóng từng thấy", LAFC bình luận.

So với việc ký hợp đồng với Gareth Bale vào năm 2022, tầm ảnh hưởng của Son trên mạng xã hội được cho là cao hơn gấp 5 lần. Nhu cầu mua vé cho các trận đấu trên sân nhà của LAFC tăng vọt. Khu vực đứng trên khán đài cũng trong tình trạng "cháy vé".

Số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của LAFC tăng gấp đôi kể từ khi Son gia nhập. Lượng tương tác về những nội dung liên quan đến CLB ghi nhận gần 34 tỷ lượt xem, tăng 594% so với thời điểm Son chưa đến.

Son tạo ra ảnh hưởng về chuyên môn lẫn thương mại. Ảnh: Reuters.

Tại khu "Koreatown" ở Los Angeles, nhiều CĐV diện áo đấu in tên và số áo của Son. Hình ảnh đội trưởng tuyển Hàn Quốc cũng xuất hiện khắp nơi trên phố và các bức tường.

Josh Ahn, một thành viên của hội CĐV tên "Tiger SG", chia sẻ: “Trước đây, việc đi xem một trận đấu của LAFC không thu hút nhiều sự chú ý từ gia đình hay bạn bè. Nhưng kể từ khi Son gia nhập, mọi người đều háo hức muốn đi cùng. Có người nói họ sẽ đứng suốt 6 giờ chỉ để xem Son thi đấu".

Nhiều CĐV cho rằng Son đã xác lập vị thế của mình như một biểu tượng văn hóa, giúp nâng tầm cả LAFC lẫn giải MLS.

Son Heung-min ghi siêu phẩm đá phạt Tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng trong trận hòa 1-1 của LAFC trước FC Dallas tại vòng 27 MLS sáng 24/8.