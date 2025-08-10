Son Heung-min ghi dấu ấn trong trận ra mắt MLS

Tiền đạo người Hàn Quốc cùng đồng đội tại Los Angeles FC (LAFC) có trận hòa 2-2 trước Chicago Fire ở vòng 26 MLS vào sáng 10/8.

Son góp công trong trận hòa của LAFC. Ảnh: Reuters.

Son được tung vào sân ở phút 60, trong bối cảnh hai đội hòa nhau 1-1. Dấu ấn của chân sút người Hàn Quốc là tình huống bị phạm lỗi trong vùng cấm ở phút 80, giúp LAFC được hưởng quả phạt đền. Denis Bouanga không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho LAFC.

Phút 90+3, Son có cơ hội ghi bàn khi vượt qua 2 cầu thủ Chicago Fire, nhưng cú sút của anh bị một hậu vệ đối phương truy cản. 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong hơn 30 phút trên sân, Son tung ra 1 cú sút trúng đích, không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào. Anh chạm bóng 20 lần và có 8 lần để mất bóng.

Son chỉ mới gia nhập đội vào giữa tuần này và chưa có nhiều thời gian làm quen với đồng đội mới. Trước Chicago Fire, anh chơi nỗ lực nhưng chưa tạo được sự gắn kết với những vệ tinh xung quanh.

Theo ESPN, LAFC trả mức phí khoảng 26 triệu USD để chiêu mộ Son. Đội kỳ vọng Son sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn trong phần còn lại của mùa giải MLS.

Trận hòa vừa qua giúp LAFC có 37 điểm sau 23 trận, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng tổng. Đội bóng còn 3 trận chưa đấu do bận tham dự FIFA Club World Cup hồi giữa tháng 6. Vị trí thứ 13 vẫn đủ giúp LAFC góp mặt ở playoff tranh chức vô địch.

Bàn thắng đưa Tottenham đến chức vô địch sau 17 năm Rạng sáng 22/5, nhờ bàn thắng của B.Johnson, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).