Sói già Phố Wall và trải nghiệm tự do sau bốn tháng ngồi tù

Tôi bước ra từ Trung tâm Giam giữ Metropolitan vào một sáng thứ Hai lạnh giá với nụ cười trên gương mặt và bước nhảy chân sáo.

Tháng Ba năm 2000

Cuối cùng thì cũng được tự do! Không khí trong lành! Không khí tự do! Vòm trời xanh trong! Vầng mặt trời vàng chói! Tuần trăng viên mãn! Mùi hoa tươi ngọt ngào! Ý nghĩa được hưởng tất cả những thứ này để bù lại! Tôi thật ngớ ngẩn làm sao! Những lạc thú đơn giản của cuộc đời rất có ý nghĩa, phải không? Tôi đã rơi xuống địa ngục và sống sót trở về.

Vì vậy mà tôi bước ra từ Trung tâm Giam giữ Metropolitan vào một sáng thứ Hai lạnh giá với nụ cười trên gương mặt và bước nhảy chân sáo cùng với mọi khía cạnh cuộc đời trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn.

Quá nhiều thứ thay đổi trong bốn tháng, trong hoàn cảnh của tôi, rất nhiều thứ đã thay đổi: Các con tôi đang sống ở California; hẻm Meadow giờ nằm trong tay chính phủ; đồ đạc của tôi bị lưu kho, tiền của tôi đang cạn kiệt; tệ hại hơn nữa, tôi phải đeo một chiếc vòng ở cổ chân với những hạn chế nghiệt ngã đến mức thậm chí không được rời khỏi nhà mình, trừ khi phải đi gặp bác sĩ.

Cuộc đời Sói già Jordan trải qua nhiều thăng trầm. Ảnh: Yahoo Finance.

Tôi đã thuê một căn hộ hai tầng trên tầng năm mươi hai và năm mươi ba của toà nhà Galleria, một toà tháp kính và bê tông cực kỳ sang trọng cao năm mươi bảy tầng phía trên đại lộ Park ở Manhattan và phố 57 (Tội gì không bị giam cầm một cách sành điệu chứ? Tôi nghĩ vậy).

Toà nhà này là nơi trú ngụ cho những trưởng giả châu Âu thu nhập cao, cả phía Đông và phía Tây.

Lúc đó là vào đầu tháng Mười hai, khi Magnum hỏi tôi muốn được phóng thích tới địa chỉ nào một khi Gleeson chấp thuận đơn xin bảo lãnh tại ngoại. Hẻm Meadow không còn phù hợp nữa, anh ấy giải thích, bởi vì nó sắp bị tịch thu vào cuối năm.

Xét hoàn cảnh của tôi thì lựa chọn của tôi rất ít ỏi: Mua hẳn một căn nhà thì thật lố bịch, còn ở lại Southampton thì càng lố bịch hơn.

Hơn nữa, tôi cần ở gần văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, bởi vì tôi vô cùng thất vọng là Đầu bếp không chịu hợp tác và doạ đưa vụ án ra toà; nếu ông ấy làm thế thật, tôi sẽ phải mất nhiều đêm ngồi đốt đèn đến khuya ở văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ để chuẩn bị.

Mặc dù tôi thấy quyết định của Đầu bếp khá rắc rối nhưng nó vẫn còn kém xa so với những phiền phức của tôi với Chandler. Từ giữa tháng Hai, con bé không còn tự chủ được tình cảm của mình nữa. Tám mươi ngày đã qua, tôi vẫn chưa hoàn thành chặng đường vòng quanh thế giới của mình. Con bé biết có điều gì đó không ổn, tôi đã đưa ra mọi lý do biện bạch từ vài tuần trước rồi.

-Ba ở đây? - Con bé không ngớt lải nhải. - Tại sao ba chưa về nhà? Con không hiểu? Ba đã hứa rồi! Ba không còn yêu còn yêu con nữa…

Đó chính là lúc Nữ Công tước và tôi phải giảng hoà với nhau. Chúng tôi khó khăn lắm mới nói được với nhau mười từ kể từ cái buổi sáng thứ Tư kinh khủng ấy, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Sức chịu đựng của con gái đã làm tan biến thái độ khinh bỉ chúng tôi vẫn dành cho nhau.