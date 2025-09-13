Sociedad 0-1 Real Madrid: Mbappe tỏa sáng

|
Mbappe ghi bàn thứ 4 trong 4 trận.
Tỷ số: Real Sociedad 0-1 Real Madrid
Cầu thủ ghi bàn: Kylian Mbappe (12').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 2, Kylian Mbappe thoát xuống đáy biên rồi trả ngược để Arda Guler dứt điểm tung lưới chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
- Phút 12, Mbappe tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Goti để thoát xuống, trước khi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho Real Madrid.
- Phút 15, Mbappe ngoặt bóng rồi tung cú dứt điểm lòng trong chân phải trúng cột.
Thống kê trận đấu
- Sociedad chỉ thắng một trong 13 trận đối đầu gần nhất với Real Madrid (Hòa 4, Thua 8).
- Trong 8 lần thất bại đó, Sociedad có đến 6 trận để Real Madrid chọc thủng lưới ít nhất 2 lần.
- Real Madrid giữ sạch lưới trong ba trận La Liga gần nhất gặp Real Sociedad (thắng 3) và có thể làm được điều này trong 4 trận liên tiếp, thành tích mới xảy ra một lần trong lịch sử.
- Real Sociedad là một trong hai đội tại La Liga chưa ghi được bàn thắng nào trong hiệp một.
- 21 cú sút trúng đích của Real Madrid tại La Liga là thành tích cao nhất giải đấu trước vòng đấu này.
Thông tin lực lượng
- Jude Bellingham, Endrick, Camavinga, Antonio Rudiger, Ferland Mendy vắng mặt vì chấn thương.
Đội hình ra sân
