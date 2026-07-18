Sở VH-TT&DL Khánh Hòa hợp tác Grab Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Đôi bên sẽ phối hợp ứng dụng công nghệ để số hóa hành trình khám phá Khánh Hòa, quảng bá điểm đến và ẩm thực địa phương, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) tỉnh Khánh Hòa cùng Grab Việt Nam vừa ký kết biên bản hợp tác ngày 14/7 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số du lịch, tăng cường quảng bá điểm đến, ẩm thực, các trải nghiệm đặc trưng của Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế. Sau lễ ký kết, đôi bên tiếp tục phối hợp tổ chức lễ trao giải “Quán Trứ danh” Khánh Hòa, vinh danh 40 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu tại địa phương, đưa các địa chỉ này đến gần hơn với người dùng trên nền tảng số.

Tận dụng công nghệ

số hóa hành trình khám phá Khánh Hòa

Theo thỏa thuận hợp tác cho năm 2030, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa và Grab Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các sáng kiến chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm của du khách, hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương:

Số hóa hành trình khám phá các điểm đến tại Khánh Hòa: Hai bên sẽ phối hợp xây dựng tính năng “Bản đồ Khánh Hòa phải thử” trên ứng dụng Grab, trong đó có danh mục “Các điểm đến phải thử” giới thiệu những điểm đến, trải nghiệm tiêu biểu dựa trên danh mục do cơ quan quản lý đề xuất và xác thực. Các địa điểm sẽ được hiển thị trên bản đồ số và kết nối những dịch vụ trên ứng dụng Grab, giúp du khách thuận tiện tra cứu thông tin, định vị, đặt xe và tiếp cận dịch vụ phù hợp trong hành trình khám phá địa phương.

Quảng bá ẩm thực, đặc sản và đồng hành cùng các quán ăn địa phương: Thông qua tính năng “Bản đồ Khánh Hòa phải thử”, đôi bên sẽ phối hợp xây dựng danh mục “Các món ăn phải thử” nhằm giới thiệu những món ăn, đặc sản và địa chỉ ẩm thực tiêu biểu đến người dùng. Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ các quán ăn địa phương tăng cường hiện diện trên nền tảng số và tiếp cận thêm người dùng.

Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa: Grab sẽ phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa giới thiệu điểm đến, văn hóa, ẩm thực địa phương tới du khách trong nước và quốc tế thông qua các kênh truyền thông, điểm chạm trong hành trình du lịch cũng như hoạt động hợp tác người có sức ảnh hưởng. Việc kết hợp hoạt động truyền thông với hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng Grab góp phần đưa những trải nghiệm đặc trưng của Khánh Hòa tiếp cận du khách rộng rãi hơn.

Đại diện Sở VH-TT&DL Khánh Hòa và Grab Việt Nam tại lễ ký kết hợp tác.

Tại lễ ký kết, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Grab Việt Nam có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng những thế mạnh về công nghệ, dữ liệu, hệ sinh thái dịch vụ Grab có thể đóng góp trong việc quảng bá điểm đến, kết nối các tiện ích du lịch và đưa những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương đến gần hơn với du khách. Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Grab trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác, để từng sáng kiến được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa”.

40 quán ăn, nhà hàng

trên bức tranh ẩm thực xứ Trầm Hương

Trong khuôn khổ hợp tác, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa và Grab Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải “Quán Trứ danh” Khánh Hòa vào ngày 15/7. Chương trình nhằm ghi nhận những quán ăn, nhà hàng đã góp phần tạo nên sự phong phú của ẩm thực xứ Trầm Hương, đồng thời giới thiệu thêm các hương vị và trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Khánh Hòa đến đông đảo người dân, du khách.

Danh sách 40 nhà hàng, quán ăn được xây dựng trên cơ sở kết hợp các địa chỉ ẩm thực do Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đề xuất cùng dữ liệu ghi nhận từ người dùng GrabFood tại địa phương.

Các yếu tố được tham chiếu gồm lượt đặt món, đánh giá, phản hồi về trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Việc kết hợp giữa sự am hiểu địa phương của cơ quan quản lý và dữ liệu trải nghiệm thực tế từ người dùng giúp danh sách vừa làm nổi bật đặc trưng ẩm thực Khánh Hòa, vừa phản ánh mức độ yêu thích dành cho các quán ăn, nhà hàng trên nền tảng.

Chương trình vinh danh 40 nhà hàng, quán ăn thuộc ba hạng mục:

Hương vị trứ danh: Vinh danh 20 quán ăn, nhà hàng nổi bật với những món ăn mang dấu ấn Khánh Hòa, từ hương vị đặc trưng đến cách chế biến gắn liền văn hóa ẩm thực của xứ Trầm Hương. Một số đại diện gồm Nem Ninh Hòa Chánh Hiệu Đặng Văn Quyên, Bò nướng Lạc Cảnh, Nha Trang Xưa...

Trải nghiệm đỉnh cao: Ghi nhận 10 đối tác nhà hàng được người dùng đánh giá cao về chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm khi đặt món trên GrabFood. Một số đại diện gồm Bánh mì Phan, Cơm gà Tùng, Xôi Sáu Khải...

Ngôi sao tăng trưởng: Tôn vinh 10 đối tác nhà hàng có sự tăng trưởng tích cực trên GrabFood. Một số đại diện gồm Cuốn Papa’s, Cơm gà xối mỡ Linh Hàn Thuyên, Bánh mì Hoàng Diệu...

Không chỉ được vinh danh tại sự kiện, các quán ăn, nhà hàng còn được giới thiệu trong bộ sưu tập “Quán Trứ danh” trên GrabFood, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và thưởng thức những món ăn mang dấu ấn địa phương.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam,chia sẻ: “Mỗi quán ăn địa phương đều có thể trở thành một điểm chạm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa và con người của một điểm đến. Thông qua ‘Quán Trứ danh’, chúng tôi mong muốn giúp người dùng thuận tiện khám phá những địa chỉ ẩm thực tiêu biểu của Khánh Hòa, đồng thời tạo thêm cơ hội để các đối tác nhà hàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Với công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ của Grab, chúng tôi mong muốn cùng địa phương kết nối những hương vị bản địa với hành trình khám phá Khánh Hòa, qua đó góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách”.

Được Grab triển khai từ năm 2025, lễ trao giải “Quán Trứ danh” đã được tổ chức tại Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, giới thiệu những quán ăn, hương vị làm nên nét riêng của mỗi địa phương. Việc chương trình tiếp tục đến với Khánh Hòa góp phần nối dài hành trình tôn vinh ẩm thực bản địa, đồng thời giúp đưa những hương vị đặc trưng của xứ Trầm Hương trở thành một điểm nhấn trong trải nghiệm khám phá địa phương.

Nhân dịp này, Grab triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho người dùng tại Khánh Hòa. Đặc biệt, từ nay đến ngày 20/7, người dùng nhập mã “GRABXKHANHHOA30” để nhận ưu đãi 30.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng tại các nhà hàng, quán ăn trong bộ sưu tập “Quán Trứ danh” Khánh Hòa trên GrabFood. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 31/7, người dùng nhập mã “KHANHHOA”để nhận ưu đãi 50%, giảm tối đa 50.000 đồng khi sử dụng các dịch vụ GrabBike, GrabCar hoặc GrabFood tại Khánh Hòa.