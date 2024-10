Sở Văn hóa phản hồi về các concert Anh trai

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thường xuyên phối hợp cùng sở, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trước và trong thời gian tổ chức các concert.

Chiều 24/10, tại cuộc họp định kỳ của Trung tâm báo chí TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và giám sát quá trình tổ chức nhiều concert lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai "say hi" diễn ra trên địa bàn.

Theo đó, Sở Văn hóa cho biết Sở phối hợp chặt chẽ với chủ địa điểm tổ chức chương trình tuân thủ các quy định tại điểm a), Khoản 2, Điều 6 của Nghị định 144/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Cụ thể, chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm các nội dung sau: tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Thời gian qua, nhiều concert có quy mô lớn diễn ra trên địa bàn TP.HCM.

Đối với những chương trình biểu diễn có quy mô lớn, tập trung đông người, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trước và trong thời gian tổ chức chương trình. Đối với các chương trình lớn đã diễn ra trên địa bàn thành phố vừa qua, công tác đảm bảo về an ninh, trật tự… được các địa phương, doanh nghiệp và sở ngành phối hợp tốt.

"Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã ký kế hoạch liên tịch cùng một số cơ quan ban ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, đã tạo cơ chế phối hợp kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp trên địa bàn", đại diện Sở trao đổi.

Cũng trong cuộc họp, Sở nhận được câu hỏi về việc nghệ sĩ Việt quảng cáo xăm chân mày phong thủy trên địa bàn TP.HCM có hợp pháp.

Đại diện Sở Văn hóa cho biết công tác quản lý và cấp phép việc chiếu các clip hoặc đưa quảng cáo trên các trang mạng xã hội, không thuộc thẩm quyền của Sở.

"Việc các cơ sở phun xăm chân mày phong thủy, các cơ sở mời các nghệ sĩ để làm các clip quảng cáo và quảng cáo trên các trang mạng xã hội, pháp luật không có quy định phải cấp phép, cho đến nay Sở Văn hóa và Thể thao chưa tiếp nhận đề nghị của các công ty quảng cáo hoặc nghệ sĩ về việc cấp phép hoạt động quảng cáo đối với loại hình phun xăm chân mày phong thủy", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi.

Đại diện Sở Văn hóa cho biết Sở thường xuyên khuyến nghị các nghệ sĩ phải rèn luyện chuyên môn cũng như tư cách đạo đức, qua đó góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phải phát huy trách nhiệm, vai trò của mình để mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Đồng thời, các nghệ sĩ phải thực hiện Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021.