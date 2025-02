'Đèn âm hồn' thu 100 tỷ đồng, Hoàng Nam đút túi bao nhiêu?

Sau những ồn ào, bộ phim đầu tay của Hoàng Nam vừa cán mốc 100 tỷ đồng. Điều khán giả thắc mắc là nam đạo diễn sẽ đút túi bao nhiêu với doanh thu kể trên.

Lưu ý: Các con số trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Số liệu thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào mức thỏa thuận giữa hệ thống rạp và các đơn vị sản xuất, phát hành.

Sáng 18/2, theo ghi nhận của Box Office Vietnam, Đèn âm hồn cán mốc 100 tỷ đồng . Tác phẩm đầu tay của Hoàng Nam đạt thành tích này sau 11 ngày trình làng. Đây là phim thứ 4 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” trong năm 2025, sau Chị dâu (Khương Ngọc), Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang).

Đèn âm hồn cũng là tác phẩm kinh dị tâm linh hiếm hoi của Việt Nam có doanh thu 100 tỷ đồng . Trên trang cá nhân, Hoàng Nam tri ân sự ủng hộ của khán giả trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Đạo diễn cũng nói rằng nhờ doanh thu của dự án, anh đã "thoát khỏi cảnh thuê nhà, đủ tiền lấy lại nhà và xe".

Những chia sẻ của Hoàng Nam dấy lên thắc mắc: Số tiền cụ thể mà đạo diễn nhận về là bao nhiêu khi Đèn âm hồn cán mốc 100 tỷ đồng .

Hoàng Nam nói về số tiền kiếm được khi phim thu 100 tỷ

Khi đưa câu hỏi này đặt cho Hoàng Nam, đạo diễn chia sẻ: “Trên thực tế, số tiền mà tôi và các đạo diễn nhận về không quá lớn so với mức doanh thu đạt được. Lý do là phải chia cho nhà rạp, nhà phát hành. Càng về sau, tỷ lệ chia cho đạo diễn càng ít lại, tính theo tuần. Nếu so với nhà sáng tạo nội dung, số tiền kiếm được từ việc làm phim thấp hơn nhiều. Vì để thực hiện một tác phẩm, đạo diễn phải bỏ ra khoảng thời gian dài hơn, có thể là 3-5 năm và công sức đổ ra rất nhiều, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng”.

Hoàng Nam từ chối đề cập đến con số cụ thể cũng như chi phí bỏ ra để đầu tư, sản xuất cho dự án. Song đạo diễn khẳng định Đèn âm hồn không phải dự án kinh phí thấp và toàn bộ số tiền nói trên đều từ tiền túi của anh, không có nhà đầu tư nào khác. Hoàng Nam phải bán hai căn nhà và chiếc xe hơi để đủ tiền theo đuổi Đèn âm hồn trong nhiều năm.

Hoàng Nam và dàn cast của Đèn âm hồn. Ảnh: ĐPCC.

Chi phí lớn nhất của bộ phim, theo Hoàng Nam là bối cảnh. Nhiều ngôi nhà cổ trong phim được phục dựng nhằm gợi nét cổ xưa, không khí sinh hoạt tại một vùng quê Bắc Bộ. Đạo diễn, ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên đã sống, sinh hoạt tại bối cảnh bộ phim ở Cao Bằng trong khoảng một tháng để hoàn thành tác phẩm. Thời điểm thực hiện bộ phim cũng xảy ra nhiều khó khăn do thiên tai, nên chi phí sản xuất cho dự án đội lên.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tổng chi phí mà Hoàng Nam bỏ ra để đầu tư, sản xuất Đèn âm hồn dao động khoảng 20 tỷ đồng . Song đạo diễn không hưởng trọn số tiền doanh thu khi phim đạt mốc 100 tỷ đồng , bởi phải chia cho nhà rạp, đơn vị phát hành và khấu trừ các loại thuế.

Theo công thức chung của thị trường điện ảnh nội địa nhiều năm qua, tổng doanh thu một dự án sau khi trừ phí VAT (5%) sẽ được ăn chia giữa rạp và nhà phát hành. Đến ngày 1/7, VAT sẽ nâng lên 10% theo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi, áp dụng trong lĩnh vực văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

Nhà rạp thường sẽ hưởng 50 - 60% doanh thu phim. Tỷ lệ ăn chia này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và thay đổi theo tuần. Với những đạo diễn có thương hiệu tại thị trường điện ảnh Việt như Trấn Thành, Lý Hải, tỷ lệ này dao động ở mức 50%. Còn đạo diễn tân binh, đơn cử Hoàng Nam, tỷ lệ này là 45 - 55% với nhà rạp.

Thông thường, các cụm rạp lớn như CGV, Lotte hay Galaxy sẽ hưởng 50 - 55% doanh thu trong tuần mở màn, sau đó tăng dần lên 60%, thậm chí 65% trong những tuần tiếp tới.

Sau khi trừ đi khoản cho nhà rạp, số tiền còn lại sẽ được nhà phát hành ăn chia tiếp với đơn vị sản xuất. Tỷ lệ này cũng phụ thuộc vào mức thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Số tiền đạo diễn, nhà sản xuất thu được sau đó tiếp tục phải trừ đi các loại chi phí hợp đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy nên, lợi nhuận nhà sản xuất thực tế thu được thường chỉ dao động khoảng 20% doanh thu của dự án.

Hoàng Nam đút túi bao nhiêu?

Trở lại với Đèn âm hồn, với doanh thu 100 tỷ đồng , sau khi trừ VAT còn 95 tỷ đồng . Số tiền này sau khi chia cho nhà rạp (55%) tương ứng 52,25 tỷ đồng , còn lại 42,75 tỷ đồng .

Khoản 42,75 tỷ đồng tiếp tục được chia giữa nhà phát hành (CJ) và đạo diễn Hoàng Nam. Nhà phát hành sẽ hưởng khoảng 10% (tức hơn 4 tỷ đồng ).

Như vậy, sau khi trừ đi phần của nhà phát hành và các khoản chi phí phát hành, phía đạo diễn, nhà sản xuất sẽ thu về khoảng 38 tỷ đồng . Trừ chi phí đầu tư, sản xuất phim ( 20 tỷ đồng ), marketing, PR (theo chia sẻ của Hoàng Nam, số tiền này dao động khoảng 1 tỷ đồng ) cùng một số chi phí liên quan khác, số tiền còn lại rơi vào khoảng 16- 17 tỷ đồng . Tiếp đó, 20% khoản lợi nhuận này (tức khoảng 3,3 tỷ đồng ) phải nộp về cho Nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp).

Theo tính toán sơ bộ, Hoàng Nam có thể đút túi 13,5 tỷ đồng khi phim thu 100 tỷ đồng . Ảnh: Phương Lâm.

Điều đáng nói, đơn vị sản xuất của Đèn âm hồn là Challenge Me Studios, công ty của Hoàng Nam. Ngoài ra, Hoàng Nam phụ trách hầu hết khâu trong quá trình cho ra đời bộ phim, gồm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, dựng phim... Vì thế, Hoàng Nam được cho là "ẵm trọn" hoàn toàn số tiền thu về cuối cùng. Cụ thể, anh có thể đút túi khoảng 13,5 tỷ đồng.

Đèn âm hồn vẫn đang chiếu ngoài rạp. Tác phẩm hiện ở vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp doanh thu, với số lượng suất chiếu trung bình mỗi ngày hơn 1.500. Trong vài tuần tới, doanh thu của dự án đầu tay đến từ Hoàng Nam sẽ kiếm thêm một khoản trước khi kết thúc hành trình ở màn ảnh rộng. Nam đạo diễn cũng có thể được thưởng thêm khoản tiền từ các hợp đồng hậu mãi hoặc các điều khoản thưởng đi kèm.

Ngoài ra, theo chia sẻ của đạo diễn, bộ phim kinh dị tâm linh sẽ phát hành ở một số thị trường quốc tế. Do vậy, số tiền mà Hoàng Nam thu được với bộ phim Đèn âm hồn sẽ không dừng ở con số 13,5 tỷ đồng .

Thành tích nói trên với một đạo diễn tân binh là vượt ngoài kỳ vọng và dự đoán của giới quan sát. Bởi trên thực tế, chất lượng phim chỉ ở mức trung bình. Ngoài điểm yếu về kịch bản, kỷ xão, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ như Diễm Trang, Phú Thịnh bị chê bai.

Không chỉ vậy, cách hành xử của Hoàng Nam cũng đang tạo nên những hệ lụy xấu. Việc nam đạo diễn liên tiếp có màn đáp trả, thậm chí không ngại công kích đồng nghiệp, tố một đạo diễn hãm hại, vung tiền mua chuộc truyền thông, dìm phim của mình, đang ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như doanh thu của Đèn âm hồn trong thời điểm quan trọng.