Số tiền trục xuất mỗi người di cư trên máy bay quân sự Mỹ lớn khó ngờ

Mỹ chi ít nhất 4.675 USD cho mỗi người bị trục xuất về Guatemala bằng máy bay quân sự. Con số này cao hơn khoảng 5 lần so với vé máy bay thương mại hạng nhất cùng chặng.

Một nhóm người di cư lên máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ hôm 23/1. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ các quan chức Mỹ và Guatemala, để trục xuất người di cư bằng máy bay quân sự từ El Paso (Texas) về Guatemala hôm 27/1 cần tiêu tốn ít nhất 4.675 USD /cá nhân. Chiếc gần nhất hạ cánh hôm 27/1 chở 64 người bị trục xuất.

Một viên chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters rằng chi phí vận hành một máy bay vận tải quân sự C-17 là 28.500 USD /giờ. Với một chuyến bay như tới Guatemala, cả đi và về mất khoảng 10,5 giờ trên không, chưa tính thời gian trên mặt đất hoặc chuẩn bị cất cánh.

Trong khi đó, giá vé máy bay một chiều hạng nhất cùng chặng của hãng hàng không American Airlines rơi vào khoảng 853 USD .

Số tiền chi trả cho máy bay quân sự như C-17 đắt đỏ hơn nhiều so với phương án Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thuê máy bay thương mại. Mỗi chuyến bay do ICE thuê có giá khác nhau. Theo thông tin đăng tải trên trang web của ICE vào năm 2021, chi phí do Ice Air thực hiện là 8.577 USD /giờ bay.

Song hồi tháng 4/2023, trong phiên điều trần về ngân sách với Quốc hội Mỹ, Giám đốc ICE tạm quyền Tae Johnson cho biết mỗi chuyến bay trục xuất chở 135 người có giá 17.000 USD /giờ bay và thường kéo dài 5 giờ. Điều này đồng nghĩa đưa một người hồi hương sẽ tốn 630 USD , trong trường hợp công ty được thuê không thu phí cho chuyến bay về. Một cựu quan chức ICE cho biết chi phí đã tăng nhẹ kể từ năm 2023.

ICE cho biết họ chọn máy bay Boeing 737 hoặc McDonnell Douglas MD-80 để vận chuyển người di cư.

Từ tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo dùng máy bay quân sự chở người di cư bị trục xuất. Trong số 6 chuyến bay được triển khai, chỉ có 4 máy bay hạ cánh, tất cả đều ở Guatemala. Trong khi đó, Colombia từ chối 2 máy bay C-17 từ Mỹ, sau đó tự cử phương tiện đến đón người di cư hồi hương.

Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục dùng máy bay quân sự phục vụ việc trục xuất và mọi quốc gia cự cãi sẽ “phải trả giá đắt về mặt kinh tế”. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải bức ảnh chụp người di cư đi lên cầu thang sau của một chiếc C-17, với tuyên bố: "Tổng thống Trump đang gửi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến toàn thế giới: Nếu nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ, bạn sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng".

Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ cung cấp các chuyến bay để trục xuất hơn 5.000 người nhập cư đang bị giam giữ tại El Paso, Texas và San Diego, California.