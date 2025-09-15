Sở thú 'cai' điện thoại cho tinh tinh

Một con tinh tinh 2 tuổi tại sở thú ở Thượng Hải đã bị nhân viên “cấm cửa” với màn hình điện thoại sau khi du khách liên tục cho xem video ngắn, khiến con vật có dấu hiệu mê mẩn và ảnh hưởng đến thị lực.

Một sở thú ở Thượng Hải đã cấm du khách không cho chú tinh tinh tên là Ding Ding xem video ngắn vì lo ngại suy giảm thị lực. Ảnh: SCMP.

Báo South China Morning Post đưa tin vào ngày 15/9, một sở thú ở Thượng Hải đã dán bảng thông báo cấm khách đưa điện thoại cho Ding Ding, một chú tinh tinh 2 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, xem những video ngắn.

Biển báo có hình phác họa một con tinh tinh và một chiếc điện thoại, với chữ "Không" màu đỏ đậm được viết trên lòng bàn tay.

Bảng cấm du khách đưa điện thoại cho tinh tinh xem được đặt trước khu vực nuôi nhốt Ding Ding. Ảnh: SCMP/Douyin.

Trước đó, Ding Ding chiếm được cảm tình của cư dân mạng Trung Quốc vì vẻ ngoài giống trẻ sơ sinh.

Những đoạn video ngắn ghi lại cảnh "em bé" này đang nhấm nháp sữa trong tư thế bắt chéo chân, ngại ngùng trốn trong vòng tay của người nuôi hay giật một bông hoa sen và gặm nhấm từng cánh hoa khiến nhiều người thích thú.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm điện thoại của mình áp vào lớp kính của chuồng Ding Ding khiến chú tinh tinh thích thú, nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng gãi mặt vì tập trung.

Du khách cho rằng Ding Ding có vẻ "nghiện" xem video ngắn nên đã kéo đến sở thú cho tinh tinh xem điện thoại.

Các nhân viên cảnh báo hành động này có thể gây hại đến thị lực của Ding Ding và dễ khiến chú tinh tinh căng thẳng.

Một nhân viên sở thú tại Thượng Hải cho biết: "Nếu một con tinh tinh có tầm nhìn kém và không thể giao tiếp với con người, nó dễ trở nên lo lắng và dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác".

Tuy không có hình phạt nào dành cho những người vẫn cố tình cho Ding Ding xem video, nhân viên tại sở thú này liên tục nhấn mạnh rằng Ding Ding không thể đeo kính cận.

Ding Ding được cư dân mạng Trung Quốc yêu thích vì "thần thái" giống trẻ sơ sinh. Ảnh: SCMP/Douyin.

Những nội dung liên quan đến các loài linh trưởng có hành vi giống con người thường khiến cộng đồng mạng chú ý.

Trước đó, ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, một con khỉ tên Dazhuang khiến các du khách thích thú bởi khuôn mặt vuông vức và biểu cảm hoạt bát. Nhân viên sở thú cho biết Dazhuang là một trong số ít cá thể trong bầy có thể dùng đá để đập vỡ quả óc chó.

Vào tháng 5, con khỉ 12 tuổi này đã đột ngột qua đời khiến nhiều du khách mang theo chuối và quả óc chó đến sở thú thăm viếng.