Sở thích lạ thường của các CEO công nghệ

Massage trước nửa đêm. Nếu đọc sách và thiền chưa đủ thư giãn, Steven Barlett, cựu CEO Flight Story, nhà sáng lập chương trình podcast The Diary of a CEO thu hút gần một tỷ lượt xem trên YouTube, cho biết ông còn massage lúc gần nửa đêm. “Tôi thường massage vào buổi tối. Nghe có vẻ điên rồ nhưng nhân viên massage của tôi thường đến lúc 23h”, Barlett chia sẻ trên The Telegraph. Ảnh: PA.