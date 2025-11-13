Số phận cầu thủ từng hưởng lương cao thứ ba thế giới

Dario Conca – cái tên không mấy nổi bật trong làng bóng đá thế giới – từng có thời điểm đứng ngang hàng về thu nhập với những siêu sao như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Conca kiếm bộn tiền ở Trung Quốc.

Conca, hiện 41 tuổi, giải nghệ năm 2019 sau sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ, trong đó anh kiếm được hơn 50 triệu bảng – con số đáng mơ ước khi Conca vốn không phải là ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo hay Messi.

Tiền vệ người Argentina khởi nghiệp tại River Plate, rồi lần lượt thi đấu cho Vasco da Gama và Fluminense, nơi anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật ở giải Brazil.

Sau gần 10 năm chinh chiến tại Nam Mỹ, Conca gây sốc khi chuyển đến Guangzhou Evergrande (Trung Quốc) vào năm 2011, với bản hợp đồng trị giá 7,6 triệu bảng. Anh ký hợp đồng 2 năm rưỡi với mức lương 170.000 bảng mỗi tuần – con số giúp Conca chỉ đứng sau Ronaldo và Messi về thu nhập thời điểm đó.

Trong màu áo Guangzhou Evergrande, Conca thi đấu bùng nổ với 54 bàn thắng sau 99 trận, giúp đội bóng gặt hái nhiều danh hiệu quốc nội trước khi anh trở lại Brazil năm 2014.

Conca hứng thú với golf.

Sau khi giải nghệ vào năm 2019, Conca tìm thấy niềm đam mê mới với golf. Anh cho biết môn thể thao này mang lại cảm giác chinh phục tương tự bóng đá, nhưng với sự thư giãn và niềm vui khác biệt.

“Bóng đá đã cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại và thử điều gì đó mới. Golf luôn khiến tôi hứng thú", Conca chia sẻ với GloboEsporte.

Dù chưa đạt đến đẳng cấp chuyên nghiệp, cựu danh thủ người Argentina đang tích cực rèn luyện và thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi golf tại nhiều sân nổi tiếng trên thế giới – trong đó có cả sân của Donald Trump ở Miami.

