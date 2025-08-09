Số liệu cho thấy Sesko đã hoàn thiện 'mũi đinh ba' hoàn hảo của MU

Số liệu phân tích cho thấy bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko có thể kết hợp ăn ý nhờ sự phân bổ vị trí rõ ràng và lối chơi có nhiều điểm bổ sung cho nhau.

Hàng công tệ hại khi chỉ ghi được 44 bàn thắng, thành tích thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh của MU trong 33 năm, đã khiến đội bóng này trả giá đắt ở mùa giải vừa qua.

Một cuộc thanh lọc lớn đã diễn ra. Với việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko, tổng mức chi tiêu của MU hè này đã đạt con số hơn 200 triệu euro, sau hai bản hợp đồng khác là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Nếu Sesko thích nghi nhanh và phát huy hết tiềm năng, đây có thể là bản hợp đồng thay đổi cục diện hàng công của MU trong nhiều mùa giải tới.

Tam tấu mới

The Athletic lập tức đặt câu hỏi liệu bộ ba mới này có thể kết hợp và phát triển mạnh mẽ trong hệ thống của HLV Amorim. Rất may cho người hâm mộ MU, số liệu về vai trò và màn trình diễn 3 cái tên này trong những mùa giải gần đây mang lại những dấu hiệu đáng khích lệ rằng họ có thể bổ sung và thậm chí nâng tầm cho nhau.

Về lý thuyết Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có một sự cân bằng thú vị. Nhìn vào bản đồ chạm bóng từ mùa giải trước, Mbeumo cho thấy sự ưu tiên mạnh mẽ cho cánh phải, Cunha ưu thích di chuyển cắt vào trong từ cánh trái, trong khi Sesko thường hoạt động ở trung tâm.

Do đó, về cơ bản, tam tấu này có thể cùng ra sân và thi đấu tại vị trí sở trường của họ là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, việc chỉ đơn giản xếp 3 cầu thủ tài năng vào những vai trò mà họ cảm thấy thoải mái nhất không đảm bảo sự ăn ý. Điều quan trọng nhất là cách các cầu thủ tương tác trên sân.

Về điểm này, Cunha và Mbeumo sở hữu phong cách thi đấu gần như là hình ảnh phản chiếu của nhau, một dấu hiệu tốt cho phép cả hai kết hợp tự nhiên và chơi ăn ý.

Biểu đồ chạm bóng của Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo ở mùa trước. Ảnh: The Athletic.

Bộ đôi này đều xuất sắc trong việc đưa dẫn bóng từ phần sân nhà và thực hiện những đường chuyền tịnh tiến lên trên, mẫu cầu thủ mà MU thiếu trầm trọng ở mùa giải qua.

Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh thêm là Cunha đã chơi như một số 10 lệch trái trong màu áo Wolves ở hệ thống 3-4-2-1, cùng một sơ đồ mà Amorim cam kết theo đuổi tại MU.

Trong khi dó, sự thích nghi của Sesko vẫn là dấu chấm hỏi, một phần bắt nguồn từ kinh nghiệm tương đối ít ỏi của cầu thủ 22 tuổi người Slovenia, bên cạnh việc RB Leipzig liên tục thay đổi sơ đồ hệ thống.

Khi Sesko lần đầu tiên đến với đội bóng Đức vào mùa hè 2023, anh được sử dụng như một tiền đạo săn bàn cổ điển, với hầu hết pha chạm bóng tập trung trong vòng cấm.

Tuy nhiên, ở mùa giải trước, khi phong độ của Leipzig giảm sút và các vấn đề tấn công bắt đầu giống với của MU, Sesko thường buộc phải lùi sâu hơn để tham gia vào khâu kiến tạo lối chơi.

Hoàn hảo với yêu cầu từ Amorim

Mặc dù chia sẻ một vài điểm chung về phong cách thi đấu, Mbeumo và Cunha lại có xu hướng tìm kiếm những điều hơi khác nhau từ người đá cặp.

So với Cunha cùng người đồng đội Jorgen Strand Larsen, thống kê cho thấy Mbeumo đã có kết hợp tốt hơn nhiều với Yoane Wissa tại Brentford mùa trước.

Cụ thể, Mbeumo kết hợp với Wissa 166 lần, so với chỉ 80 đường chuyền giữa Cunha và Strand Larsen. Nhưng đối với tuyển thủ Cameroon, không chỉ là những đường chuyền, anh còn được hưởng lợi nhờ sự di chuyển không bóng liên tục của Wissa. Điều này trực tiếp tạo ra không gian một cách thông minh để Mbeumo khai thác.

Hình ảnh Wissa kéo một hậu vệ đi với một pha chạy chỗ chồng biên, cho phép Mbeumo cắt vào trong và cứa lòng bằng chân trái, đã trở thành một bài đánh thường xuyên của Brentford.

Ngược lại, Cunha thường lùi sâu, sử dụng thể hình ấn tượng của Larsen để thực hiện các pha bật tường nhanh, cho phép anh bứt tốc về phía rìa vòng cấm khi cắt vào từ cánh trái.

Theo dữ liệu theo dõi từ SkillCorner, Sesko được xếp hạng cao trong số các tiền đạo tại châu Âu về những pha chạy chỗ lùi sâu và chạy chỗ hỗ trợ người cầm bóng. Ảnh: The Athletic.

Tổng hòa cả hai yếu tố chịu khó di chuyển và có thể hình tốt, thống kê về Sesko cho thấy anh sẵn sàng lùi sâu và liên kết với các tiền vệ.

Theo dữ liệu theo dõi từ SkillCorner, chân sút người Slovenia được xếp hạng cao trong số các tiền đạo tại châu Âu về những pha chạy chỗ lùi sâu và chạy chỗ hỗ trợ người cầm bóng.

Điều này là một gợi ý đáng chú ý khi anh có thể cung cấp cho Cunha và Mbeumo một nền tảng cho các pha phối hợp ngắn và cưc kỳ linh hoạt.

Đặc biệt hơn, Sesko còn tỏ ra phù hợp với yêu cầu từ HLV Amorim với những pha di chuyển làm căng hàng phòng ngự và mở ra không gian cho hai số 10 ở sau.

Phong cách của MU dưới thời HLV người Bồ Đào Nha dựa trên lối chơi xây dựng bóng chậm rãi và kiên nhẫn. Do đó, những đường chuyền dài vào các khoảng trống cho tiền đạo là một lối thoát chiến thuật quan trọng.

Đây cũng là điểm mà Hojlund tỏ ra không phù hợp. Mặc dù cao 1,91 m, chân sút người Đan Mạch lại gặp khó khăn trong việc tì đè, khi chỉ thắng 25% các pha tranh chấp trên không ở mùa trước, con số xếp gần như ở dưới cùng trong số các tiền đạo trên khắp châu Âu.

Trong khi đó, những gì Sesko làm được, với chiều cao 1,96 m chính xác là những gì mà MU còn thiếu. Biểu đồ về tỷ lệ tranh chấp và chiến thắng không chiến của tiền đạo 22 tuổi là hoàn toàn vượt trội Hojlund và Joshua Zirkzee, thậm chí là ở mức cao so với mặt bằng chung của châu Âu.

Biểu đồ về tỷ lệ tranh chấp và chiến thắng không chiến của Sesko là hoàn toàn vượt trội Hojlund và Joshua Zirkzee, thậm chí là ở mức cao so với mặt bằng chung của châu Âu. Ảnh: The Athletic.

Bên cạnh đó, Sesko cũng vượt xa cầu thủ người Đan Mạch về các pha rê dắt thành công mỗi 90 phút. Đây là một ưu điểm quan trọng, khi những đường chuyền dài được đưa lên phía trước yêu cầu một tiền đạo phải có thể giữ bóng trước sự áp sát từ hậu vệ, trong lúc chờ các đồng đội từ phía sau đến hỗ trợ.

Dựa theo những số liệu, có thể dễ dàng nhận thấy viễn cảnh về tam tấu mới của MU sẽ hoạt động trên sân. Mbeumo hoạt động ở cánh phải, Cunha từ cánh trái di chuyển cắt vào trong, và Sesko sẽ là tiền đạo cắm.

Mặc dù còn một số điểm chưa rõ về cách Sesko sẽ thích nghi, khả năng giữ bóng, không chiến tốt cùng với việc sẵn sàng lùi sâu liên kết với đồng đội cho thấy tiền đạo hoàn toàn phù hợp với lối chơi yêu cầu của HLV Ruben Amorim.

Với việc cả 3 cầu thủ này đều đã chứng minh khả năng ghi bàn ấn tượng ở mùa giải trước, người hâm mộ "Quỷ đỏ" có cơ sở để hy vọng vào một hàng công mạnh mẽ và hiệu quả hơn.